Water Supply Disrupted In Parts Of Hyderabad: హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడనుంది. పటాన్చెరు నుంచి హైదర్ నగర్ మార్గంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేస్తున్నప్పుడు పైప్ లైన్ పగిలింది. ఈ కారణంగా హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బి ఒక ప్రకటనను మంగళవారం విడుదల చేసింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టింది. ఈ సమయంలో పటాన్చెరు నుంచి హైదర్ నగర్ వెళ్లే మంజీరా ఫేజ్ టు పైప్ లైన్ డ్యామేజ్ అయింది. దీనివలన కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుందని తెలిపింది.
దీని కారణంగా రామచంద్రపురం, అశోక్ నగర్, జ్యోతి నగర్, లింగంపల్లి, చందానగర్, గంగారం, మదినగూడ, మియాపూర్, బీరంగూడ, అమీన్పూర్, భాగ్యనగర్ కాలనీ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.
అలాగే ఆఫ్ టేక్ పాయింట్ల ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్ కింద వచ్చే బల్క్ కనెక్షన్లు ఎర్రగడ్డ, భాగ్యనగర్, అమీర్ పేట్, కేపీహెచ్పీ కాలనీ, ప్రగతి నగర్ లో కూడా నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ వాటర్ పైప్ లైన్ లీకేజ్ కారణంగా వాటర్ బోర్డు అధికారులు వెంటనే రిపెయిర్ పనులు చేపట్టారు. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. పైప్ లైన్ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
ఎండాకాలం కావడంతో త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి నీటి సరఫరాను కొనసాగించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ పనులు పూర్తయిన వెంటనే మళ్ళీ నీటి సరఫరా కొనసాగుతుందని చెప్పారు.