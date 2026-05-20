Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /No Water: హైదరాబాద్‌లో నీటి కష్టాలు.. రోడ్డు విస్తరణ పనుల వల్ల పగిలిన పైప్‌లైన్, ఆ ప్రాంతాల్లో నో వాటర్ సప్లై!

No Water: హైదరాబాద్‌లో నీటి కష్టాలు.. రోడ్డు విస్తరణ పనుల వల్ల పగిలిన పైప్‌లైన్, ఆ ప్రాంతాల్లో నో వాటర్ సప్లై!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 20, 2026, 07:07 AM IST|Updated: May 20, 2026, 07:07 AM IST

Water Supply Disrupted In Parts Of Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడనుంది. పటాన్‌చెరు నుంచి హైదర్ నగర్ మార్గంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేస్తున్నప్పుడు పైప్ లైన్ పగిలింది. ఈ కారణంగా హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

Hyderabad1/5

హెచ్‌ఎమ్‍డబ్ల్యూఎస్‍ఎస్‍బి ఒక ప్రకటనను మంగళవారం విడుదల చేసింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టింది. ఈ సమయంలో పటాన్‌చెరు నుంచి హైదర్ నగర్ వెళ్లే మంజీరా ఫేజ్ టు పైప్ లైన్ డ్యామేజ్ అయింది. దీనివలన కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుందని తెలిపింది.  

Hyderabad water supply issue2/5

దీని కారణంగా రామచంద్రపురం, అశోక్ నగర్, జ్యోతి నగర్, లింగంపల్లి, చందానగర్, గంగారం, మదినగూడ, మియాపూర్, బీరంగూడ, అమీన్పూర్, భాగ్యనగర్ కాలనీ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.  

Hyderabad no water supply today3/5

అలాగే ఆఫ్‌ టేక్‌ పాయింట్ల ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్ కింద వచ్చే బల్క్ కనెక్షన్లు ఎర్రగడ్డ, భాగ్యనగర్, అమీర్ పేట్, కేపీహెచ్‌పీ కాలనీ, ప్రగతి నగర్ లో కూడా నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.  

Hyderabad pipeline leakage4/5

ఈ వాటర్ పైప్ లైన్ లీకేజ్ కారణంగా వాటర్ బోర్డు అధికారులు వెంటనే రిపెయిర్ పనులు చేపట్టారు. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. పైప్ లైన్ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.  

HMWSSB water supply alert5/5

ఎండాకాలం కావడంతో త్వరగా పనులు పూర్తి చేసి నీటి సరఫరాను కొనసాగించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ పనులు పూర్తయిన వెంటనే మళ్ళీ నీటి సరఫరా కొనసాగుతుందని చెప్పారు.  

Tags:
Hyderabad Water Supply Issue
Hyderabad no water supply today
Hyderabad pipeline leakage
HMWSSB water supply alert

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణ పీజీఈసెట్‌ వాయిదా.. జూన్ 1న పరీక్ష, హాల్ టికెట్ల డౌన్‌లోడ్ ఎప్పటినుంచంటే?

తెలంగాణ పీజీఈసెట్‌ వాయిదా.. జూన్ 1న పరీక్ష, హాల్ టికెట్ల డౌన్‌లోడ్ ఎప్పటినుంచంటే?

TG PGECET 202616 min ago
2

నేడు మే 20వ తేదీ బుధవారం.. వెండి ధర పెరిగిందా? తగ్గిందా?

Silver Price Today1 hr ago
3

ఒత్తిడి పెంచకు బంగారం.. నేడు మే 20వ తేదీ బుధవారం.. పసిడి ధరలు పెరిగాయా? తగ్గాయా?

Gold Price Today1 hr ago
4

ESSEL@100: ఎస్సెల్ గ్రూప్ వందేళ్ల ప్రస్థానం.. సుభాష్ చంద్ర సారథ్యం

Essel group 100 years1 hr ago
5

Vijay TVK Government: దళపతి విజయ్ కోటరీలో తెలుగమ్మాయి.. ఇంతకీ ఎవరామె..?

tvk Vijay2 hrs ago