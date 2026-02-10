Water Supply Bandh 2 days In Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజుల పాటు నగరంలో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. ప్రధానంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో 115 ఎంఎం డయామీటర్ పీఎస్పీ పంపింగ్ మేజర్ లీకేజీ కారణంగా మరమ్మతులు చేపట్టనున్నారు. మంజీరా ఫేస్ 2 డ్రింకింగ్ వాటర్ లైన్ మరమ్మతుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా 40 గంటలపాటు నిలిపివేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మంజీరా ఫేస్ 2, 1500 mm డయామీటర్ పీఎస్పీ పంపింగ్ మెయిన్ పైప్ లైన్ మరమ్మతుల కారణంగా హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల 40 గంటలపాటు నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. రేపు ఉదయం 5 గంటల నుంచి నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.
ఇక ఈ మరమ్మతులు గురువారం రాత్రి పది గంటల వరకు నిర్వహించనున్నట్లు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజీ బోర్డు (HMWS&SB) ప్రకటించింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ప్రెజర్ తో కూడిన నీటి సరఫరా ఉంటుంది అని ప్రకటించింది.
ఈ మరమ్మతుల కారణంగా ప్రధానంగా డివిజన్ 17 ఆర్సీపురం, జ్యోతి నగర్ ,అశోక్ నగర్, లింగంపల్లి, చందానగర్, మదీనా గూడ, గంగారం, మియాపూర్. ఇక డివిజన్ 22 కి చెందిన బీరంగూడ, అమీన్ పూర్, భాగ్యనగర్ కాలనీ. దీంతోపాటు ఎర్రగడ్డ, ఎస్ఆర్ నగర్, అమీర్పేట, కేపీహెచ్బీ, కూకట్పల్లి, భాగ్యనగర్ కాలనీ, ప్రగతి నగర్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.
ఇక ప్రధానంగా మంజీరా ఫేస్ 2 మరమ్మతుల కారణంగా బుధవారం ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి గురువారం రాత్రి 10 గంటల వరకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. పీఎస్పీ పంపింగ్ మెయిన్ పైపులో భారీ లీకేజీలు ఏర్పడటంతో దాన్ని అరికట్టేందుకు ఈ నీటి సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నారు. కావున హైదరాబాద్ వాసులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గమనించి జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
ఇక వేసవికాలం సమీపిస్తున్న తరుణంలో లీకేజీలు పనులు పూర్తి చేస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మంజీరా వాటర్ కార్లు, వెహికల్ శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న వారిపై ఇప్పటికే కోరడ ఝుళిపిస్తుంది వాటర్బోర్డు. భారీ మొత్తంలో ఫైన్ కూడా విధిస్తుంది. నీటిని వృథా చేయకుండా పొదుపుగా వాడుకోవాలని కూడా ఆదేశించింది.