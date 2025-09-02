Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!

Liquor Shops Closed: రోజంతా కష్టపడి పనిచేసి.. సాయంత్రం అయితే పెగ్గు వేయనిదే చాలా మందికి నిద్రపట్టదు. సంపాదించిన దాంట్లో కొంత మొత్తం మద్యానికే ఖర్చు చేసేవాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే మద్యం అలవాటు ఉన్నవాళ్లకు హైదరాబాద్ పోలీసులు షాకిచ్చారు.
గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో రెండు రోజుల పాటు వైన్స్ షాప్స్ బంద్ చేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో హైదరాబాద్ లో రెండు రోజుల పాటు వైన్ షాప్స్ బంద్ కానున్నాయి.
ఈ నెల 6వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7వ తేదీ సాయంత్రం 6గంటల వరకు మద్యం షాపులు మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. స్టార్ హోటల్స్, రిజిస్టర్డ్ క్లబ్ లకు ఈ బంద్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
ఈ రెండు రోజులు వైన్స్, కల్లు దుకాణాలు, బార్లు రెస్టారెంట్లు మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిమజ్జనం సమయంలో మద్యం తాగి రావద్దని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
కాగా సెప్టెంబర్ 6, 7వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ ఎత్తున వినాయక నిమజ్జనం జరగనుంది. ట్యాంక్ బండ్ పై ఈ రెండు రోజులు భక్తులతో సందడిగా ఉంటుంది. ఇటువైపు వాహనాలను రాకుండా పోలీసులు భారీ చర్యలు చేపట్టనున్నారు.
అటు ఆదిలాబాద్ లో ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీల్లో ప్రాంతాల వారీగా వైన్స్ మూసివేయాలని స్థానిక అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పెద్దపల్లితోపాటు పలు జిల్లాల్లో ఈనెల 5వ తేదీన మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని కలెక్టర్లు ప్రకటన విడుదల చేశారు.