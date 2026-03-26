How To Get Rid Of Pigmentation In Summer: వేసవికాలంలో చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్ సమస్య మరింత పెరిగిపోతుంది. మంగు దాని తాలూకా నల్ల మచ్చలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఇది ముఖం అంద విహీనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. అయితే కొన్ని రకాల ఇంటి చిట్కాలతో ఈ ముఖంపై నల్ల మచ్చలు, మొటిమలు త్వరగా వదిలించుకోవచ్చు. తద్వారా మీ ముఖం కాంతివంతంగా కూడా మారుతుంది.
అధిక సూర్యరశ్మి వల్ల చర్మంలోని మేలోనోసైటిస్ ఉత్తేజితమై పిగ్మెంటేషన్కు దారితీస్తాయి. దాన్ని వెంటనే అదుపు చేయకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. దీనినే హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అంటారు.
SPF 50 సన్స్క్రీన్ రాయండి.. వేసవిలో బయటకు వెళ్లిన ప్రతిసారి సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. SPF 50 అనే సన్స్క్రీన్ రాయాలి. ఇది సూర్యుని హానికర కిరణాల నుంచి మీ చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. మచ్చలు, మొటిమలు నివారించడానికి నియంత్రిస్తుంది.
వేసవి కాలంలో విటమిన్ C సీరం కూడా చర్మానికి రాస్తూ ఉండాలి. ఇది లోతైన శుభ్రతను అందిస్తుంది. ముఖంపై ఉండే మచ్చలు, గీతాలు తొలగిస్తుంది. విటమిన్ సీ సీరం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు విటమిన్ C ఉండే ఫ్రూట్స్ కూడా డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇది చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
ఈ వేసవికాలంలో ఎక్కువగా రసాయన మాత్రలు తీసుకోకూడదు. ఇవి తీసుకోవడం వల్ల చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్కు దారితీస్తుంది. ఎప్పటికీ చర్మాన్ని హైడ్రేషన్ గా ఉంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తద్వారా స్కిన్ రిపెయిర్ అవుతుంది.
వేసవికాలంలో తగినంత నీళ్లు తాగుతూ ఉండటం వల్ల చర్మం జుట్టు కూడా మాయిశ్చర్ గా ఉంటుంది. తద్వారా కాంతివంతంగా మారుతుంది. మీ డైట్ లో పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చుకోండి. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)