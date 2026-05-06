Hyundai Car Discounts May 2026: కొత్త కారు కొంటున్నారా? హ్యుందాయ్ కార్లపై రూ. 1,00,000 వరకు అదిరిపోయే ఆఫర్లు!

Discounts on Hyundai Cars: కొత్త కారు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా? అది కూడా ఈ నెలలోనే ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకో అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. మే నెలలో కొత్త కార్ల కొనుగోలుపై హ్యుందాయ్ కంపెనీ దాదాపు రూ. 1లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. అంతేకాదు ఈ ఆఫర్ లో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ ఇన్సెంటివ్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్స్ వంటి ఎన్నో బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారికి ఈ బెనిఫిట్స్ మరింత సులభం చేస్తాయి. అయితే హ్యుందాయ్ లోని ఏయే మోడల్స్ ఈ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
హ్యుందాయ్ క్రెటా.. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కార్లలో ఇదొకటి. క్రెటా చాలామందికి ఇష్టం. అందుకే చాలా మంది ఈ కారు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ ఎస్ యూవీ పై భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది కంపెనీ. దీన్ని కొనుగోలు చేస్తే మీకు లక్ష రూపాయల వరకు ఆదా అవుతుంది. ఇందులో 20వేల క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ. 50వేల స్క్రాపేజీ బోనస్ తోపాటు 30వేల ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. 

అల్కాజర్, క్రెటా ఈవీ  అల్కాజర్ పెట్రోల్ మోడల్ పై 85వేల వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో 40వేల వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్, 25వేల స్క్రాపేజ్ బోనస్ తోపాటు 20వేల ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ బెనిఫిట్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కారుపై 85వేల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. దీనిలో 15వేల క్యాష్ ఆఫర్ తోపాటు కార్పొరేట్, రూరల్ డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. 

హ్యాచ్ బ్యాగ్స్, సెడాన్స్ పై ఆఫర్స్  గ్రాండ్ ఐ 10 నియోస్ పై రూ. 30వేల డిస్కౌంట్ తోపాటు 68వేల వరకు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. హ్యుందాయ్ ఐ20, 25వేల క్యాష్ డిస్కౌంట్ తో రూ. 65వేల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. వెర్నా, ఎక్స్ టీ పై 55వేల వరకు బెనిఫిట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

ఇక హ్యుందాయ్ ఆరాపై 15వేల డిస్కౌంట్ ఉండగా.. వెన్యూ, వెన్యూ ఎన్ లైన్ మోడల్స్ పై కేవలం 5వేల అతి తక్కువ స్క్రాపేజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. 

అయితే ఈ ఆఫర్స్ కేవలం మే 31వ తేదీ 2026వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయన్న విషయాన్ని గమనించాలి. మీరు ఈ ఆఫర్స్ సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే డీలర్ ను సంప్రదించండి. ఎందుకంటే నగరాన్ని బట్టి ఆఫర్స్ మారే అవకాశం ఉంటుంది. 

