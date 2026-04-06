Hyundai Discounts April 2026: హ్యుందాయ్ ధమాకా ఆఫర్స్.. క్రెటా, వెర్నా, ఐ20లపై .. ఏకంగా రూ. 1,10లక్షలు డిస్కౌంట్..!!

Hyundai Discounts April 2026: ప్రస్తుతం కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది అదిరిపోయే శుభవార్త. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఏప్రిల్ 2026 నెల కోసం తన పాపులర్ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. హ్యాచ్బ్యాక్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వరకు దాదాపు అన్ని మోడళ్లపై ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, క్యాష్ డిస్కౌంట్, స్క్రాపేజ్ ఆఫర్లు, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ రూపంలో కస్టమర్లు గరిష్టంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
సెడాన్, SUVలపై భారీ ఆఫర్లు: హ్యుందాయ్ యొక్క ప్రీమియం సెడాన్ హ్యుందాయ్ వెర్నా పాత స్టాక్పై ప్రస్తుతం అత్యధికంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అలాగే, ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపే వారి కోసం హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ పై ఏకంగా రూ. 1 లక్ష వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా పై రూ. 55,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఇక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఫేవరెట్ కార్ అయిన హ్యుందాయ్ అల్కాజార్ పై పెట్రోల్ వేరియంట్లకు రూ. 70,000 వరకు, డీజిల్ వేరియంట్లకు రూ. 30,000 వరకు తగ్గింపులు అందిస్తున్నారు.
Grand i10 Nios: ఈ బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్పై ₹68,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
Hyundai i20: ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ లవర్స్ కోసం ₹58,000 వరకు తగ్గింపు ఉంది.
Hyundai Exter: మైక్రో ఎస్యూవీగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎక్స్టర్ పాత స్టాక్పై ₹43,000 వరకు ఆఫర్ ఉంది.
Hyundai Aura: సెడాన్ ప్రియుల కోసం ఈ కారుపై ₹20,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
Hyundai Venue: అయితే, అత్యంత ఆదరణ పొందిన వెన్యూ మోడల్పై మాత్రం కేవలం ₹5,000 వరకు మాత్రమే స్వల్ప తగ్గింపు ఉంది.
సాధారణంగా వాహన తయారీ సంస్థలు మధ్య సంవత్సర అప్డేట్స్కు ముందు పాత స్టాక్ను క్లియర్ చేయడానికి ఇలాంటి భారీ ఆఫర్లను ప్రకటిస్తుంటాయి. కొత్త ఫీచర్లతో వచ్చే అప్డేటెడ్ మోడల్స్ కంటే తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఏప్రిల్ నెల ఒక గొప్ప అవకాశమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.