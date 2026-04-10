Hyundai Creta Summer Edition: హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Hyundai Creta Summer Edition: భారతీయ రోడ్లపై కింగ్ అనిపించుకున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో మెరిసిపోతోంది. ఈ వేసవిలో కస్టమర్లను చల్లబరిచేందుకు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా, తన పాపులర్ SUV క్రెటాలో సమ్మర్ ఎడిషన్ ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. రూ. 12.06 లక్షల ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్, కేవలం లుక్ పరంగానే కాకుండా ఫీచర్ల పరంగా కూడా వాహన ప్రియులకు కళ్లు చెదిరే అప్డేట్స్ ఇచ్చింది.
కొత్త క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ను కంపెనీ భారీ స్థాయిలో లాంచ్ చేసింది. E నుంచి మొదలుకొని EX, SX Premium, రేంజ్ టాపింగ్ 'King Knight' వరకు దాదాపు 15 వేరియంట్లలో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రంగుల విషయానికి వస్తే, మోనో టోన్ రంగుల్లో టైటానియం బ్లాక్, టైటాన్ గ్రే మ్యాట్, అట్లాస్ వైట్ వంటి ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 'మ్యాట్' ఫినిషింగ్ రంగులు ఈ SUVకి మరింత ప్రీమియం అగ్రెసివ్ లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో హ్యుందాయ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఈ సమ్మర్ ఎడిషన్ మూడు రకాల ఇంజిన్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది: 1.5 లీటర్ పెట్రోల్: 115 PS పవర్తో సిటీ డ్రైవింగ్కు పర్ఫెక్ట్. 1.5 లీటర్ డీజిల్: 116 PS పవర్ మరియు 250 Nm టార్క్తో లాంగ్ జర్నీలకు అనుకూలం. 1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: ఇది స్పీడ్ లవర్స్ కోసం! ఏకంగా 160 PS పవర్తో దూసుకుపోతుంది. దీనికి DCT ట్రాన్స్మిషన్ కూడా తోడవ్వడం విశేషం.
వేసవిలో ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసేందుకు ఇందులో వెనుక విండో సన్షేడ్స్ ఇచ్చారు. భద్రత కోసం డ్యాష్క్యామ్, బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ (BVM), సరౌండ్-వ్యూ మానిటర్ (SVM) వంటి హై-ఎండ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
డిజిటల్ క్లస్టర్: 10.25 ఇంచుల మల్టీ-డిస్ప్లే మీ కళ్లకు అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇస్తుంది. లైటింగ్: క్వాడ్-బీమ్ LED హెడ్ల్యాంప్లు హారిజన్ LED పొజిషనింగ్ ల్యాంప్స్ రాత్రిపూట ప్రయాణాన్ని సురక్షితం చేస్తాయి.
స్టైల్, సేఫ్టీ పవర్ కలగలిసిన ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీ ఈ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్. మీరు ఈ వేసవిలో ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీ గ్యారేజీలో ఉండాల్సిన SUV ఇదే.