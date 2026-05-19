Hyundai Exter: రూ.2లక్షల డౌన్‌పేమెంట్‌ కట్టండి.. తర్వాత EMI కట్టుకోండి..మిడిల్‌క్లాస్‌కు సూపర్ సేట్ అయ్యే కారు ఇది..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 19, 2026, 09:31 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:31 AM IST

Hyundai Exter CNG: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో  ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. దేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారుదారీ సంస్థల్లో ఒక్కటైన హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్  అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాహనంగా నిలిచింది. ఈ కారు చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండటమే కాదు.. ఆకట్టుకునే ఫీచర్లుతో వస్తుంది. ఒక వేళ మీరు కారు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నట్లయితే హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్  బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.

ఎందుకంటే చిరు ఉద్యోగులు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలను ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కారుపై ఈఎంఐని కూడా అందిస్తోంది. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ సీఎన్జీ వేరియంట్ ను రూ. 2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి మీఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. అయితే నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత కట్టాలో ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ సీఎన్జీ వేరియంట్ గా  HX2ను అందిస్తోంది. ఈ ఎస్ యూవీ సీఎన్జీ వేరియంట్  ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 7లక్షలు ఉంది. ఒకవేళ ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేసినట్లయితే ఈ 7లక్షల ఎక్స్ షోరూమ్ ధరకు రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు సుమారు 49వేల వరకు ఉంటాయి. ఇన్సూరెన్స్ 38వేల వరకు ఉంటుంది. ఆన్ రోడ్ ధర 7.87 లక్షలకు చేరుతుంది.

అయితే మీరు ఈఎంఐలో ఈ కారును కొనాలనుకుంటే.. బ్యాంకులు ఎక్స్ షోరూమ్ ధరకే ఫైనాన్స్ అందిస్తాయి. కాబట్టి 2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించిన తర్వాత మీరు బ్యాంకు నుంచి 5.87 లక్షలు ఫైనాన్స్ తీసుకోవాలి. 7 ఏళ్ల కాలపరిమితితో లోన్ తీసుకున్నట్లయితే..  మీరు ఈఎంఐ పెట్టుకున్నట్లయితే 9శాతం వడ్డీ వసూలు చేస్తుంది.  7 సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 9, 451 ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.   

బ్యాంకు నుంచి 5.87 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే 9శాతం వడ్డీరేటుతో 7 సంవత్సరాలకు నెలకు 9,451 ఈఎంఐ రూపంలో చెల్లించాలి. అంటే 7ఏళ్లకు సుమారు రూ. 2.06 లక్షలు వడ్డీగా చెల్లిస్తారు. ఈ కారు ఎక్స్ షోరూమ్, ఆన్ రోడ్డు, వడ్డీతో కలిపితే మీరు సుమారుగా రూ. 9. 94లక్షలకు సొంతం చేసుకుంటారు. 

మీ బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మీరు హ్యుందాయ్ ఎక్ట్సర్ కొనుగోలు చేయడం బెటర్. మీరు లోన్ కాలపరిమితిని తగ్గిస్తే నెలవారీ ఈఎంఐ మొత్తం పెరుగుతుందన్న విషయం గమనించాలి. ఇక కార్ల ధరలు, ఎక్స్ షోరూమ్ ధర, ఆన్ రోడ్డ ధరల మధ్య చాలా వరకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అటు రాష్ట్రాల్లోనూ ట్యాక్స్ భిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి ధరల్లో కూడా తేడాలు ఉంటాయి.   

