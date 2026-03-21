Hyundai Exter vs Tata Punch: మైక్రో ఎస్ యూవీ సెగ్మెంట్లో పోటీ మరింత పెరుగుతున్న వేళ.. హ్యుందాయ్ మోటార్స్ ఇండియా తన కొత్త ఎక్సర్ట్ ను భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది. ఈ కంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ టాటా పంచ్ కు పోటీగా నిలుస్తోంది. తాజా అప్ డేట్ ప్రకారం ఈ మోడల్ కంపెనీ సుమారు 25 మెయిన్ ఛేంజేస్ చేసి డిజైన్, టెక్నాలజీ, సౌకర్యం, సేఫ్టీలో మరిన్ని మార్పులను తీసుకువచ్చింది.
ఎక్స్టర్ మొదట 2023లో మార్కెట్లోకి లాంచ్ అవ్వగానే మంచి ఆదరణ పొందింది. ఇప్పటివరకు 2 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడవడం ఈ మోడల్కు ఉన్న డిమాండ్ను స్పష్టం చేస్తోంది. తాజా అప్డేట్తో ఈ కారును మరింత ప్రీమియం లుక్తో అందించడంతో పాటు, ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న చిన్న SUV కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులను ఆకర్షించడమే కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ధరల విషయానికి వస్తే, 2026 ఎక్స్టర్ పలు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ ధర రూ. 5,79,900 నుంచి ప్రారంభమై, టాప్ వేరియంట్ రూ. 8,35,900 వరకు ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్ ధరలు రూ. 6,90,900 నుంచి రూ. 9,41,900 వరకు ఉన్నాయి. ఇక పెట్రోల్+CNG ఆప్షన్లో ధరలు రూ. 6,99,900 నుంచి రూ. 9,40,900 వరకు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఉన్నాయి.
డిజైన్ పరంగా కొత్త ఎక్స్టర్ మరింత బోల్డ్ .. ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ముందు భాగంలో కొత్త గ్రిల్, సెంటర్ గార్నిష్, సవరించిన బంపర్లు.. డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ కారుకు ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తున్నాయి. వెనుక భాగంలో కొత్త టెయిల్గేట్ డిజైన్, వింగ్-టైప్ స్పాయిలర్ మార్పు చేసిన సి-పిల్లర్తో మొత్తం డిజైన్ మరింత స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది.
ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, డ్యూయల్-టోన్ నేవీ-గ్రే థీమ్తో క్యాబిన్ను రూపొందించారు. 3D కార్బన్ ప్యాటర్న్ డాష్బోర్డ్, D-కట్ స్టీరింగ్ వీల్, మెటల్ పెడల్స్ వంటి ఫీచర్లు ఈ సెగ్మెంట్లో ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి. అదనంగా, డ్రైవర్ ఆర్మ్రెస్ట్, మెరుగైన సీట్ అప్హోల్స్టరీ వంటి సౌకర్యాలు ప్రయాణాన్ని మరింత కంఫర్టబుల్గా మారుస్తాయి. భద్రత విషయంలో కూడా ఈ కారు ముందంజలో ఉంది. మొత్తం 45 సేఫ్టీ ఫీచర్లు అందించగా, వాటిలో 30 ప్రామాణికంగా అన్ని వేరియంట్లలో లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్గా ఇవ్వడం వినియోగదారుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు చూపిస్తుంది.
ఇంజిన్ పరంగా పెద్ద మార్పులు చేయలేదు. 1.2 లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్తో ఈ కారు అందుబాటులో ఉంది. మాన్యువల్ మరియు AMT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి. ఈ సెగ్మెంట్లో నాలుగు సిలిండర్ ఇంజిన్ అందించే అరుదైన SUVలలో ఇది ఒకటి. అదనంగా, CNG వేరియంట్లో డ్యూయల్ సిలిండర్ సెటప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కొత్త ఎక్స్టర్ డిజైన్, ఫీచర్లు, సేఫ్టీ, ధరల పరంగా సమతౌల్యాన్ని కలిగి ఉండి, మైక్రో SUV సెగ్మెంట్లో Tata Punchకు గట్టి పోటీని ఇస్తోంది.