  IAF Recruitment: నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇంటర్ అర్హతతో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

IAF Recruitment 2026: ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్. భారత వాయుసేన ఇంటర్ అర్హతతో అగ్నివీర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. అగ్నిపథ్ పథకం కింద ఈ నియామకాలు జరుగుతున్నాయి. జనవరి 12 నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలైంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇక అప్లయ్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 1, 2026 రాత్రి 11 గంటల వరకు. పరీక్షలు మార్చి 30, 31 తేదీల్లో జరుగుతాయి.
 
భారతీయ వాయుసేనలో కేవలం ఇంటర్ అర్హతతో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అప్లయ్ చేసుకోవడానికి ప్రారంభ తేది జనవరి 12 కాగా.. చివరి తేది ఫిబ్రవరి 1. అభ్యర్థుల వయసు పరిమితి ఇలా ఉంది. పుట్టిన తేదీ జనవరి 1, 2006 నుంచి జూలై 1, 2009 మధ్య ఉండాలి. గరిష్టంగా 21 ఏళ్లు ఉండాలి. అవివాహితులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. నాలుగేళ్ల సేవలో పెళ్లి చేసుకోకూడదు. మహిళలు సర్వీసులో గర్భం దాల్చకూడదు.   

ఇక పరీక్షలు మార్చి 30, 31 తేదీల్లో జరుగుతాయి. విద్యార్హతలు ఇలా ఉన్నాయి. సైన్స్ విభాగంలో ఇంటర్‌లో గణితం, ఫిజిక్స్, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 50 శాతం మార్కులు రావాలి. ఇంగ్లీషులో తప్పక 50 శాతం ఉండాలి. లేదా సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేయాలి. ఇతర విభాగాల్లో ఏ సబ్జెక్టులోనైనా ఇంటర్ పూర్తి చేసి మొత్తం 50 శాతం మార్కులు, ఇంగ్లీషులో 50 శాతం సాధించాలి.

జీతం మొదటి ఏడాది 30 వేల రూపాయలతో మొదలవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం జీతం పెరుగుతుంది. నాలుగేళ్ల సేవ పూర్తి చేస్తే సుమారు 10.04 లక్షలు సేవా నిధి ప్యాకేజీ ఇస్తారు. మంచి ప్రతిభ చూపిన 25 శాతం అగ్నివీరులను వాయుసేనలో పర్మినెంట్ ఉద్యోగులుగా తీసుకుంటారు.   

ఇక ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. మొదట ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష. తర్వాత శారీరక దారుఢ్య పరీక్ష, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్. చివరిలో వైద్య పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

దరఖాస్తు చేయడానికి iafrecruitment.edcil.co.in అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఉపయోగించాలి. మధ్యవర్తులను నమ్మకూడదు. అర్హతల ఆధారంగానే ఎంపికలు జరుగుతాయని వైమానిక దళం హెచ్చరించింది.  

