Ibomma Bappam Blocked: ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్టు అయిన సంగతి తెలిసిందే. నిన్న ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన అతన్ని హైదరాబాద్ పోలీసులు సీసీఎస్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రధానంగా రవి కరేబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ ఐబొమ్మ నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అయితే ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి రవి అరెస్టుతో ఐబొమ్మ సైట్లు బ్లాక్ అయిపోయాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి అరెస్టుతో ఐబొమ్మ, బప్పం సైట్లను సైబరాబాద్ పోలీస్ క్రైమ్ పోలీసులు బ్లాక్ చేసేశారు. నిన్న నిర్వాహకుడు రవిని సీసీఎస్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో నిన్న రాత్రి నుంచి ఆ సైట్లు ఓపెన్ కావడం లేదు. ఐబొమ్మ సైట్ లో 1XBet అనే బెట్టింగ్ ఆన్లైన్ గేమ్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి ప్రమోట్ చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం రవి చంచల్ గూడ్ జైలుకు తరలించారు.
సినిమాలు చూస్తున్న వారికి బెట్టింగ్ యాప్లవైపు మళ్ళించడమే రవి ప్లాన్. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బెట్టింగ్ యాప్ ల నుంచి కూడా ఒక పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేశాడు రవి. కరీబియన్ దీవుల్లో ఉంటూ ఐబొమ్మను నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. అతడి అకౌంట్ లో రూ.3 కోట్ల వరకు సీజ్ కూడా చేశారు. సినిమా విడుదలైన రోజే పైరసీ చేసి వెబ్సైట్లో పెట్టడం నిర్మాతలు కూడా పలుమార్లు ఐబొమ్మపై కంప్లైంట్ కూడా చేశారు.
ఇక నిన్న ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన రవిని హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి సీసీఎస్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక రవిని అరెస్టు చేసిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను రాష్ట్ర హోంశాఖ స్పెషల్ సీఎస్ సీవీ ఆనంద్ కూడా అభినందించారు. జూన్ నుంచి సైబర్ క్రైమ్ టీం కష్టపడి మరీ రవిని పట్టుకోడానికి పైరసీని ఆపడానికి ప్రయత్నించారు. దమ్ముంటే పట్టుకోండి అని పోలీసులకు సవాలు విసిరిన రవిని ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు.
రవి గతంలో ఈఆర్ ఇన్ఫోటెక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సీఈవోగా పనిచేశారు. కానీ భార్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత పైరసీ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాడని సమాచారం. సర్వర్లను ఈజీగా హ్యాక్ చేసే రవి పోలీసులు తనను పసిగట్టరనే ధీమాతో విదేశాల నుంచి కూకట్పల్లికి వచ్చి దొరికేశాడు.
ఇక ఐబొమ్మలో 'ఐ' అంటే ఏంటి? అని నిన్నటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. ఐ అంటే రవి ఇంటి పేరు 'ఇమ్మడి'. రూ. 22 వేల కోట్ల పైరసీ సినిమా వ్యాపారం చేసి ఏకంగా పోలీసులకు చిక్కాడు. అయితే కొంతకాలం వరకు కూకట్పల్లిలోని తన ఇంటిని రవి పైరసీ డెన్గా ఉపయోగించాడు. బప్పం, ఐవిన్, బప్పం టీవీ పేర్లతో వ్యాపారం విస్తరించాడు.