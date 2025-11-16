iBOMMA Owner Immadi Ravi: ఐ బొమ్మ.. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఈ వెబ్సైట్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. థియేటర్లో కొత్త సినిమా వస్తే చాలు.. ఐబొమ్మ వెబ్సైట్లో ఆ మూవీ ప్రత్యక్షమవ్వాల్సిందే. ఐ బొమ్మ సైట్ ద్వారా తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చుక్కలు చూపించిన ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా.. ఇప్పుడూ చాలా మంది ఈ ఇమ్మడి రవి గురించి తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఇతను ఏం చదువుకున్నాడు..? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
టాలీవుడ్ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్ చేసిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు.. దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. కూకట్పల్లి రెయిన్బో విస్టా అపార్ట్మెంట్ నుండి రవిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. అతని ఇంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్లు, హార్డ్డిస్క్లు, ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా అతనికి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఉన్న రూ. 3 కోట్ల డబ్బును పోలీసులు ఫ్రీజ్ చేశారు.
ఐ బొమ్మతో.. పైరసీకి పాల్పడ్డ ఇమ్మడి రవిది విశాఖపట్నం అని తెలుస్తోంది. ముంబై యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన రవి.. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ER Infotech పేరుతో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని స్థాపించి సీఈవోగా వర్క్ చేశాడు. ఇంజనీర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన రవి కొంత కాలానికి.. నెదర్లాండ్స్, కరేబియన్ దీవులకు వెళ్లి Cloud Fare, OTT సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి పైరసీ నెట్వర్క్ నడిపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
పైరసీ చేసిన సినిమాలను ఐ బొమ్మ, బప్పమ్, ఐ విన్, బప్పమ్ టీవీ వంటి సైట్లలో అప్లోడ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే ఐ బొమ్మలో సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులను బెట్టింగ్ యాప్ల వైపు వెళ్లేలా.. ప్లాన్స్ కూడా అమలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అతనికి ఇంకా ఎవరెవరితో సంబంధాలు ఉన్నాయన్నదానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టి.. మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఐ బొమ్మ, బప్పమ్ వెబ్సైట్స్ని బ్లాక్ చేసిన పోలీసులు.. అతనికి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్స్తో కూడా సంబంధాలున్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు. ఇక రవిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. అయితే పోలీసులు.. కోర్టును మరో 7 రోజుల కస్టడీని కోరారు.
ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్ ద్వారా ఒక నెలకు దాదాపు 35 నుండి 40 లక్షల మంది సినిమాలు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ భారీ ట్రాఫిక్ను యూజ్ చేసుకొని.. రవి కొన్ని బెట్టింగ్ యాప్స్ను ప్రమోట్ చేసుకొనేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లుగా సమాచారం. ఇక ఈ యాప్స్ ప్రమోషన్ల ద్వారా రవి.. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.