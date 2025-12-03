Ibomma: వావ్‌.. ఐబొమ్మ రవికి ఆ క్రేజీ ఆఫర్.. సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతున్న‌ న్యూస్‌..!

Ibomma Ravi News: సినీ పరిశ్రమను ముప్పతిప్పలు పెట్టిన ఐ బొమ్మ రవి గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన జైల్లో ఉన్నారు. ఐ బొమ్మ రవి కేసులో ఓ క్రేజీ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆయన తెలివితేటలకు ఆశ్చర్యపోయి, పోలీసులు సైబర్ క్రైమ్లో ఉద్యోగం కూడా ఆఫర్ చేశారనే వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే దీని రవి తిరస్కరించడానికి ఆ వార్త సారాంశం. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఐ బొమ్మ రవి ఐబొమ్మ, బప్పం పేరిట ఎన్నో వేల సినిమాలను అప్లోడ్ చేశాడు. పైరసీకి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ తో ఈ సినిమాల అప్ లోడింగ్ చేసేవాడని సమాచారం. పోలీసుల విచారణలో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పైరసీ వెబ్సైట్స్ నుంచే సినిమాలు రికార్డ్ చేయడం, ఓటీటీలలో కూడా వచ్చే కంటెంట్ రికార్డ్ చేయడం వంటివి చేశారు.
కరేబియన్ దీవులను వేదికగా ఎంచుకుని అక్కడ వీడియో, ఆడియో క్వాలిటీ మెరుగు చేసే పనులు చేశారు. ఆ తర్వాత సినిమాలను టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ద్వారా కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది . మొదటగా వివరాలు తెలపని రవి ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా పోలీసులకు తను చేసిన నేరాలను బయటకి చెప్పాడు.
ఇమ్మడి రవి పై మొత్తం గా 5 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక ఐ బొమ్మ అంటే 'ఇంటర్నెట్ బొమ్మ' స్వరూపం అని పోలీసులకు క్లారిటీ కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇంటర్నెట్లో చూపిస్తుంది.. కాబట్టి ఐ బొమ్మ అని పేరు పెట్టారు. బలపం బదులుగా బప్పం అనే పేరు మార్చారు.
అయితే, ఐబొమ్మ రవికి సంబంధించి ఓ క్రేజీ న్యూస్ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతూ ఉంది .ఆయన తెలివితేటలకు ఫిదా అయిన పోలీసులు సైబర్ క్రైమ్ లో ఒక ఉద్యోగం కూడా ఆఫర్ చేశారని.. దాని రవి తిరస్కరించాలని కూడా ఈ వార్త సారాంశం. ఐబొమ్మ రవి తెలివితేటలకు పలువురు ఇప్పటికే మెచ్చుకున్న సంగతి కూడా తెలిసిందే.
కరేబియన్ దీవుల్లో ఐ బొమ్మ పేరుతో రెస్టారెంట్ పెడతానని విచారణలో ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. వచ్చిన డబ్బుతో లైఫ్ జాలీగా గడపడమే తన లక్ష్యమని చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా ఇమ్మడి రవికి త్వరలో బెయిల్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.