Ibomma: ఆగని పైరసీ.. ఐబొమ్మ మళ్లీ వచ్చేసింది, క్లిక్‌ చేస్తే నేరుగా రీడైరెక్ట్‌..!

Ibomaa Returns: ఐబొమ్మ రవి అరెస్టుతోనే పైరసీకి చెక్ పెట్టారని అంతా అనుకున్నారు. కానీ పైరసీ ఆగడం లేదు.. కొత్తగా ఐ బొమ్మవన్ వచ్చేసింది. ఆన్లైన్లో మరో పైరసీ సైట్ పుట్టుకొచ్చేసింది. కొత్తగా ఐ బొమ్మ వన్ అని ప్రత్యక్షమైంది. అందులోనూ కొత్త సినిమాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఐబొమ్మ రవి అరెస్టుతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక పైరసీకి చెక్ పడినట్లే అని సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దీంతోపాటు బెట్టింగ్ మాఫియాను కట్టడి చేయవచ్చని పోలీసులు కూడా అనుకున్నారు. అయితే కొత్తగా ఆన్లైన్లో మరో పైరసీ వచ్చేసింది. 'ఐ బొమ్మ వన్' ప్రత్యక్షమైంది.
అందులోనూ కొత్త సినిమా కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా మూవీ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మూవీ రూల్జ్కు నేరుగా రీడైరెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఈ ఐబొమ్మ సిస్టంలో 65 మిర్రర్ వెబ్సైట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. అందుకే ఐబొమ్మ వన్ ప్రచారంలోకి తెచ్చి ఉంటారని పోలీసులు కూడా భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ రూల్జ్, తమిళ్ ఎంవీ సైట్ల పైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా ఐబొమ్మ రవిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులు నాంపల్లి కోర్టు ఐదు రోజుల కస్డడీకి అనుమతి ఇచ్చింది. వారం రోజులు రవి కస్టడీ కోరుతూ నాంపల్లి కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా 5 రోజుల అనుమతి లభించింది. దీంతో రవిని నేడు చంచల్గూడ జైలు నుంచి సీసీఎస్ పోలీసుల కస్టడీకి తీసుకోనున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా గత కొన్ని రోజులుగా ఇమ్మడి రవి గురించినే రచ్చ జరుగుతోంది.
ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన ఐబొమ్మ రవిని ఎన్నో రోజులుగా అదుపులోకి తీసుకోవాలనుకున్న పోలీసులు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అరెస్ట్ చేశారు. ఆయన కరేబియన్ దీవుల వేదికగా ఈ పైరసీ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఆయన జీవితం పై సినిమా కూడా తీసేందుకు నిర్మాణ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. ఇమ్మడి రవి జీవితంలో జరిగిన వాస్తవాలు, ఆయన చేసిన పోరాటం, ఎదుర్కొన్న వెన్నుపోట్ల గురించి సినిమా తీయబోతున్నారు.
ఆయన జీవితంలో ఎన్నో చీకటి కోణాలు ఉన్నాయని చూపిస్తారు. తేజ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థ దీని ప్రకటించింది. అయితే, కొత్తగా ఆన్లైన్లో పుట్టుకొచ్చిన ఐబొమ్మ వన్ పైరసీ పై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో చూడాలి.