iBOMMA Website:తెలుగు సినీ పరిశ్రమను ఒకప్పుడు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టిన ఐబొమ్మ వెబ్సైట్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కొంతకాలంగా అందుబాటులో లేకపోయిన ఈ సైట్ తాజాగా మళ్లీ ఆన్లైన్లో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.
ఈమధ్య ఐబొమ్మను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత సైట్ను కూడా మూసివేశారు. దీంతో ఇక ఐబొమ్మ పూర్తిగా ఆగిపోయిందని చాలామంది భావించారు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ సైట్ కనిపించడంతో సినీ వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
తాజాగా సైట్లో కొత్త సినిమాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని సమాచారం. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. “ఇంత త్వరగా మళ్లీ ఎలా వచ్చింది?” అంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పైరసీ ఎప్పటి నుంచో పెద్ద సమస్యగా ఉంది. కొత్త సినిమాలు విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమవ్వడం వల్ల నిర్మాతలకు భారీ నష్టాలు వస్తున్నాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఐబొమ్మ మళ్లీ కనిపించడం ఇప్పుడు పెద్ద షాక్గా మారింది.
ఇక పోలీసులు దీనిపై ఎలా స్పందిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే సైట్పై చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ మళ్లీ ప్రత్యక్షమవ్వడం వెనుక ఎవరు ఉన్నారు? ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఐబొమ్మ రవి ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సైట్ మళ్లీ కనిపించడం మరింత చర్చకు దారి తీస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. సినీ అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి. పోలీసులు త్వరలోనే దీనిపై మరిన్ని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం.