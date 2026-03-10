English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?

BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?

BCCI Announces Cash Reward For Team India: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 విజేత‌గా నిలిచిన టీమిండియాకు భార‌త క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) భారీ న‌గ‌దు బ‌హుమ‌తిని ప్ర‌క‌టించింది.  ఈ క్ర‌మంలో త‌న రికార్డును తానే బ‌ద్ద‌లు కొట్టింది. రోహిత్ శ‌ర్మ సార‌థ్యంలోని టీమిండియా జ‌ట్టు బార్బ‌డోస్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2024 విజేత‌గా నిలిచిన‌ప్పుడు ప్రకటించిన నగదు కంటే.. ఈసారి సూర్యసేనకు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో బీసీసీఐ నగదు బహుమతిని ప్రకటించింది. 
 
బీసీసీఐ.. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్‌ 2026లో విజేత‌గా నిలిచినందుకు టీమిండియాకు 131 కోట్ల రూపాయల భారీ న‌గ‌దు బ‌హుమ‌తిని ప్ర‌క‌టించింది. ఈ క్ర‌మంలో త‌న రికార్డును తానే తిరగరాసింది. రోహిత్ శ‌ర్మ సార‌థ్యంలోని భార‌త జ‌ట్టు బార్బ‌డోస్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2024 విజేత‌గా నిలిచిన‌ప్పుడు రూ. 125 కోట్ల న‌గ‌దు బ‌హుమ‌తిని బీసీసీఐ ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. గ‌తంలో పోలిస్తే అద‌నంగా రూ. 6 కోట్లు సూర్య‌కుమార్ సార‌థ్యంలోని జ‌ట్టుకు అంద‌నుంది.

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించి టీమిండియా ప్రతిష్టాత్మక ట్రోఫీని కైవ‌సం చేసుకుంది. ఈ టోర్నీలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియ‌న్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన భార‌త్ క‌ప్పును నిల‌బెట్టుకుంది. 

టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో వ‌రుస‌గా రెండో సారి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ గెలిచిన జ‌ట్టుగా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఇక మొత్తంగా మూడు సార్లు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ విజేత‌గా నిల‌వ‌డంతో అత్య‌ధిక సార్లు పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను సాధించి తొలి జ‌ట్టుగా ఘ‌న‌త సాధించింది. ఈ ఫార్మాట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్లలో తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది.

ఈ చారిత్రాత్మక విజయానికి ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది, సెలెక్టర్లను బోర్డు మరోసారి అభినందిస్తుంది. భవిష్యత్తులో వారు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటోందనిని బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ దేవజిత్ సైకియా ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపారు.  

ఇదిలా ఉంటే.. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 విజేత‌గా నిల‌వ‌డంతో సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ సేన ఐసీసీ నుంచి ప్రైజ్‌మ‌నీగా 27.48 కోట్ల‌ను సొంతం చేసుకుంది.  

