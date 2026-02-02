India vs Pakistan: భారత్, పాక్ మ్యాచ్ రద్దు... ఐసీసీకి ఎంత నష్టమో తెలుసా..?

ICC T20 World Cup 2026: భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే అభిమానులు టీవీల ముందు అతుక్కుపోతారు. ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు చాలా కాలంగా జరగడం లేదు. కేవలం ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలోనే ఈ జట్లు తలపడుతున్నాయి. అందుకే ఇలాంటి మ్యాచ్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఐసీసీకి చాలా పెద్ద ఆదాయ మూలం. అయితే భారత్తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మ్యాచ్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని పాక్ స్పష్టం చేసింది. మరి ఈ మ్యాచ్ జరక్కపోవడం వల్ల ఐసీసీ ఎంత నష్టపోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మరికొద్ది రోజుల్లో మొదలయ్యే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇప్పుడు సమస్యలు తలెత్తాయి. బంగ్లాదేశ్ టోర్నమెంట్ నుంచి దూరమైంది. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కూడా భారత్తో ఆడమని ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ రద్దు అవుతుందని తెలుస్తోంది. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రభుత్వంతో చర్చించి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటామని చెప్పినా భారత్తో మాత్రం ఆడమని తేల్చింది.
ఈ మ్యాచ్ రద్దయితే ఐసీసీకి పెద్ద నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇండియా, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్లను కోట్లాది మంది చూస్తారు. కేవలం ఆ మ్యాచ్ కోసమే ఆఫీసులకు సెలవులు పెట్టుకునే వాళ్లు, స్కూళ్లు డుమ్మా కొట్టే విద్యార్థులు, దుకాణాలు మూసేసే వ్యాపారులు కూడా ఉంటారు. టీవీ, మొబైల్ల్లో వీక్షణలు భారీగా పెరిగి బ్రాడ్కాస్టర్లు, యాడ్ల ద్వారా వందల కోట్లు సంపాదిస్తారు.
ఒక్క 10 సెకన్ల యాడ్కు 50 లక్షల వరకు వసూలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం మ్యాచ్లో వచ్చే ఆదాయం 200 నుంచి 300 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు. టికెట్ల అమ్మకాలు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఉంటాయి. ఈ ఒక్క మ్యాచ్ రద్దుతో ఐసీసీకి 400 కోట్లు పైగా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. టోర్నమెంట్ మొత్తం ఆదాయంపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది.
ఐసీసీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నష్టాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు ఇచ్చే వార్షిక షేర్ తగ్గించవచ్చు లేదా పూర్తిగా ఆపేయవచ్చు. దీంతో పాకిస్తాన్కు సంవత్సరానికి వచ్చే 300 కోట్ల మొత్తం పోతుంది. ఇతర ఆంక్షలు కూడా విధించే అవకాశముంది.
అయితే బీసీసీఐకి ఇది పెద్ద నష్టం కాదు. ఐపీఎల్ వంటి టోర్నమెంట్ల ద్వారా భారత క్రికెట్ బోర్డు బాగానే ఆదాయం పొందుతోంది. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ రద్దు ప్రధానంగా ఐసీసీకి, పాకిస్తాన్ బోర్డుకు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.