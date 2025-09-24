English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ICICI Bank: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీకు ICICI బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా..? అక్టోబర్ 4 నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు..!

ICICI Bank Good News: ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం ICICI తన కస్టమర్ల సౌకర్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరిచేందుకు కృషి చేస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రిజర్వు బ్యాంక్ జారీ చేసిన కొత్త నిబంధనలకు అనుగుణంగా తన వ్యాపార ప్రక్రియల్లో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. అందుకే ICICI బ్యాంకులో అకౌంట్స్ కలిగిన వ్యక్తులు, సంస్థలు.. అక్టోబర్ 4, 2025 నుంచి రానున్న మార్పుల గురించి తెలుసుకోవాలి. 
 
ICICI బ్యాంకు తన కస్టమర్లకు మరింత సౌలభ్యం కల్పించేందుకు కొత్త మార్పులు తీసుకొస్తోంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ మార్పులు అమలవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 4, 2025 నుంచి ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో అకౌంట్స్ ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థలు ఈ కొత్త విధానాల గురించి తెలుసుకోవాలి. 

ఇకపై కస్టమర్లు డిపాజిట్ చేసే చెక్కులు అదే రోజు క్లియర్ అవుతాయి. ఈ సేమ్ డే చెక్ క్లియరెన్స్ వ్యవస్థ వ్యాపారులకు ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. చెక్కులు అదే రోజు క్లియర్ కావాలంటే, బ్యాంకు నిర్దేశించిన సమయం లోపల డిపాజిట్ చేయాలి. చెక్కులో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా, ఖాతాలో సరిపడా బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలని బ్యాంకు సూచిస్తోంది.

మోసాలను నివారించేందుకు ICICI బ్యాంకు పాజిటివ్ పే అనే భద్రతా విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ విధానం ద్వారా కస్టమర్లు తమ చెక్కు వివరాలను ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో బ్యాంకుకు పంపవచ్చు. బ్యాంకు చెక్కును క్లియర్ చేసే ముందు ఈ వివరాలను ధృవీకరిస్తుంది. రూ.5 లక్షల కంటే ఎక్కువ మొత్తం ఉన్న చెక్కులకు పాజిటివ్ పే తప్పనిసరి, లేకపోతే బ్యాంకు ఆ చెక్కులను తిరస్కరిస్తుంది.

ప్రస్తుతం దేశంలో చెక్కుల క్లియరెన్స్‌కు ఒకటి లేదా రెండు రోజులు పడుతోంది. ఈ ఆలస్యాన్ని తగ్గించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ సేమ్ డే చెక్ క్లియరెన్స్ విధానాన్ని రెండు దశల్లో అమలు చేస్తోంది. మొదటి దశ అక్టోబర్ 4, 2025 నుంచి, రెండో దశ జనవరి 3, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 

ఈ విధానం ప్రకారం బ్యాంకులు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల లోపు చెక్కులను స్కాన్ చేసి క్లియరింగ్ హౌస్‌కు పంపుతాయి. ఇది చెక్కులను త్వరగా క్లియర్ చేసేందుకు దోహదపడుతుంది.

