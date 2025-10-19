English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ICICI Bank Q2 2026 Results: Q2 రిజల్ట్స్ లో ICICI బ్యాంక్ అదుర్స్.. సోమవారం ట్రేడింగ్‎లో ఫోకస్‎లో బ్యాంక్ షేర్..!!

ICICI Bank Q2 2026 Results: దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకు అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన రెండవ త్రైమాసికంలో బలమైన ఫలితాలను ప్రకటించింది. నికర లాభం 5.2శాతం పెరిగి రూ.12,359 కోట్లకు చేరింది. బ్యాంక్ నెట్ ఇంటరెస్ట్ ఇన్కమ్ 7.4శాతం వృద్ధి చెంది రూ.21,529 కోట్లకు పెరిగింది. షేర్ ధర సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో ఫోకస్‌లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. 
 
దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకు అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన రెండో త్రైమాసిక (Q2) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాల్లో బ్యాంక్ అదుర్స్ అనిపించింది. సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో నికర లాభం 5.2 శాతం పెరిగి రూ. 12,359 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 11,746 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేసిన బ్యాంక్, ఈసారి తన లాభాల వృద్ధితో ఇన్వెస్టర్ల విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరచింది.

అలాగే బ్యాంక్ నెట్ ఇంటరెస్ట్ ఇన్కమ్ (NII) 7.4 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 21,529 కోట్లుగా నమోదు అయ్యింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 20,048 కోట్లుగా ఉండేది. బ్యాంక్ నెట్ ఇంటరెస్ట్ మార్జిన్ (NIM) 4.30 శాతంగా నమోదైంది. కోర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కూడా 6.5 శాతం పెరిగి రూ. 17,078 కోట్లకు చేరింది. ఈ సంఖ్యలు బ్యాంక్  స్థిరమైన వ్యాపార వృద్ధిని, బలమైన ఆపరేషనల్ పనితీరును ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

శుక్రవారం ముగిసిన ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్ ధర 1.36 శాతం లాభంతో రూ. 1,436.60 వద్ద ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 1,500 కాగా, కనిష్ట స్థాయి రూ. 1,186 వద్ద ఉంది. గత ఒక వారం రోజుల్లో ఈ షేర్ సుమారు 4 శాతం లాభపడింది. అదే విధంగా గత నెలలో 2 శాతం, ఆరు నెలల్లో 2 శాతం, గత ఏడాది కాలంలో 14 శాతం, గత ఐదు సంవత్సరాల్లో అయితే అద్భుతంగా 245 శాతం లాభాన్ని ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది.

ప్రస్తుతం బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 10.24 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇది దాని స్థిరమైన వృద్ధిని సూచిస్తోంది. రేపటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలో ప్రధానంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

బ్యాంక్ ప్రొఫైల్ చూసినట్లయితే.. 1955లో స్థాపించిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ప్రస్తుతం దేశంలోని అత్యంత పెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల్లో రెండవ స్థానంలో ఉంది. బ్యాంక్ ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంది. ఇది వ్యక్తిగత, కార్పొరేట్ కస్టమర్లకు బ్యాంకింగ్ సేవలతో పాటు విస్తృత స్థాయి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసులను కూడా అందిస్తుంది. 2025 జూన్ నాటికి ఈ బ్యాంకులో సుమారు 1,82,665 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. బలమైన ఆర్థిక స్థితి, విస్తృత బ్రాంచ్ నెట్‌వర్క్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం వల్ల ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ భారత్‌లో ఒక స్థిరమైన ఫైనాన్షియల్ సంస్థగా తన స్థానాన్ని మరింత బలపరచుకుంది.

