ICICI IPO: ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ICICI మరో ఐపీఓ..ఈనెల 12న సబ్ స్క్రిప్షన్.. టార్గెట్ రూ. 10వేల కోట్లు..!!

ICICI IPO: షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ప్రధానంగా ఐపీఓల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. చాలా వరకు ఐపీఓలు మంచి లిస్టింగ్ గెయిన్స్ ఇస్తుంటాయని అంటుంటారు. ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి వస్తే డిమాండ్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సబ్సిడరీ ఐపీఓగా రానుంది. దీని ప్రైస్ బ్యాండ్ కూడా ఫిక్సయ్యింది. సబ్ స్క్రిప్షన్ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతోంది చూద్దాం.
ICICI ప్రుడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (ICICI AMC) ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించబోతోంది. కంపెనీ IPO డిసెంబర్ 12న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 16న ముగుస్తుంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తన అనుబంధ సంస్థ ఐపీఓ కోసం రిజిస్ట్రార్ అండ్ కంపెనీస్ వద్ద రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ను దాఖలు చేసినట్లు తెలిపింది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ బిడ్డింగ్ ఒక రోజు ముందుగా అంటే గురువారం డిసెంబర్ 11వ తేదీన జరుగుతుంది. షేర్ల కేటాయింపు డిసెంబర్ 17వ తేదీన జరుగుతుంది. షేర్లు డిసెంబర్ 19న స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుతాయి.
మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫండ్ హౌస్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్సులతో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లో వ్యాపారం చేసే నాలుగవ కంపెనీగా అవతరించనుంది.
సెబీ, ఎక్స్ఛేంజీలకు దాఖలు చేసిన ఆర్ హెచ్ పీ ప్రకారం.. ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అంటే కంపెనీకి ఇష్యూ నుంచి ఎలాంటి కొత్త మూలధనం లభించదు. ఈ ఐపీఓ ద్వారా ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేషన్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ 48.9 మిలియన్ ఈక్విటీ షేర్లను ఒక్కొక్కటి రూ. 1 ఫేస్ వ్యాల్యూతో విక్రయిస్తోంది.
దాదాపు రూ. 10,000కోట్ల విలువైన ఈ వాటా అమ్మకంలో ప్రుడెన్షియల్ అనుబంధ సంస్థ ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేషన్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ కూడా ఉంది. ఇది ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్ మెంట్ లో 9.91శాతం వాటాను విక్రయించడానికి ముందుకు వచ్చింది.
కాగా ICICI ప్రుడెన్షియల్ AMC IPO చివరి GMP రూ. 310, కానీ దాని ధర బ్యాండ్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.