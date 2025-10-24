English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Allu Arjun On Kantara chapter 1: మైండ్ బ్లోయింగ్.. కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీపై.. అల్లు అర్జున్ ప్రశంసలు.. సంచలన ట్విట్..

Allu arjun on kantara chapter 1 movie: నిన్న రాత్రి ‘కాంతార’ చూస్తున్నంత సేపు ఒక ట్రాన్స్ లో ఉండిపోయానని మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటూ కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీపై అల్లు అర్జున్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు. మూవీ టీమ్ ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
 
రిషభ్ శెట్టి కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ మీద అన్ని రికార్డుల్ని తిరగరాస్తుంది. ఈ క్రమంలో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్ లోకి చేరేందుకు కాంతారా దూసుకునిపోతుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు.  

కాంతారా చాప్టర్ మూవీ 1 చూస్తున్నంత సేపు ఒక ట్రాన్స్ లో ఉండిపోయానని అల్లు అర్జున్ ట్విట్ చేశారు. ఈ మూవీలో.. ముఖ్య పాత్ర పోషించి, దర్శకత్వం వహించిన రిషబ్ శెట్టిపై ఆయన ప్రత్యేక ప్రశంసలు కురిపించారు. కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీ మైండ్ బ్లోయింగం అంటూ ట్విట్ చేశారు.  

అక్టోబర్ 2న కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో ఏకకాలంలో విడుదలైన 'కాంతార చాప్టర్ 1' మూవీ.. మొదటి రోజు నుంచే మాస్ టాక్ తో దూసుకెళ్తుంది. తాజాగా మూవీ టీమ్ లెక్కల ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 850 కోట్లు వసూళ్లను రాబట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

కాంతారా మూవీని నిన్న రాత్రి చూశానని,  చాలా అద్భుతంగా ఉందని అల్లు అర్జున్ ట్విట్ చేశారు. సినిమా చూస్తున్నంత సేపు నేను ఒక ట్రాన్స్‌లో ఉండిపోయానని అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో ట్విట్ చేశారు. ముఖ్యంగా హీరోగా, రచయితగా, దర్శకుడిగా రిషభ్ శెట్టి ఆల్ రౌండర్ టాలెంట్ కు ఫిదా అయిపోయానని అల్లు అర్జున్ పేర్కొన్నారు.  

ప్రతి ఒక్క విభాగంలో రిషభ్ శెట్టి తన బెస్ట్ ను  అవుట్ కమ్ ఇచ్చారంటూ కాంతారా చాప్టర్ 1పై అల్లు అర్జున్ ప్రశంసలు కురిపించారు. అదే విధంగా మూవీ టీమ్ ను కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.  అంతటితో ఆగకుండా.. అసలు.. నిజాయతీగా చెప్పాలంటే, ‘కాంతార’ అనుభవాన్ని వివరించడానికి మాటలు సరిపోవడం లేదంటూ కూడా  అల్లు అర్జున్ తన పోస్ట్‌ను ఎండ్ చేశారు.  

ఈ పోస్ట్ నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.  కాంతారా చాప్టర్ 1 లో.. రిషభ్ శెట్టి పాటు.. రుక్మిణి వసంత్, జయరామ్, గుల్షన్ దేవయ్య అద్భుతంగా నటించారని తెలిపారు. వీరితో పాటు.. సంగీత దర్శకుడు అజనీశ్‌, సినిమాటోగ్రాఫర్ అరవింద్ ఎస్ కశ్యప్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ధరణి గంగే, స్టంట్ మాస్టర్ అర్జున్ రాజ్‌ల పనితీరును కూడా అల్లు అర్జున్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇంతటి గొప్ప చిత్రాన్ని నిర్మించిన నిర్మాత విజయ్ కిరగందూర్, హోంబలే ఫిలిమ్స్ బృందానికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్తు ట్విట్ చేశారు.  

