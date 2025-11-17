Allu Arjun Phone Wallpaper: పుష్ప 2: ది రూల్ వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్.. దర్శకుడు అట్లీతో సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాపై పాన్ ఇండియా రేంజ్లో భారీగా అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియాలో అల్లు అర్జున్ షేర్ చేసిన వర్కౌట్ వీడియోలో.. ఆయన మొబైల్ వాల్పేపర్ కన్పించింది. దీంతో ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఫోన్ వాల్పేపర్.. నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ వాల్పేపర్లో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అల్లు అర్జున్ మొబైల్ వాల్పేపర్లో “No Snack, No Sugar, No Soda” అనే కొటేషన్తో పాటు.. March 27, 2026 అనే డేట్ కూడా ఉంది. దీంతో బన్నీ అభిమానులు ఆ వాల్పేపర్ ఫొటోను షేర్ చేస్తున్నారు.
అల్లు అర్జున్కు పర్సనల్ ట్రైనర్గా ఉన్న లాయిడ్ స్టీవెన్స్.. తన ఇన్స్టాలో ఒక వర్కౌట్ వీడియో షేర్ చేశాడు. ఆ వీడియోలో బన్నీ ట్రెడ్మీల్పై రన్నింగ్ చేస్తూ కన్పించగా.. అందరూ ఆయన్ని చూడటం మానేసి అందులో కన్పిస్తున్న ఫోన్ స్క్రీన్ని చూడటం మొదలెట్టారు.
ఇక ఫోన్ వాల్ పేపర్లో నో స్నాక్, నో షుగర్, నో సోడాతో పాటు మార్చి 27, 2026 అనే తేది కూడా ఉంది. దీంతో అల్లు అర్జున్ ఆ తేదీ వరకు ఎంతో స్ట్రిక్ట్గా ఆ డైట్ రూల్ని పాటించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే.. దాన్ని ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని.. అలా వాల్ పేపర్ పెట్టుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
బన్నీ వీడియోలో కన్పించిన వాల్పేపర్ చాలా ఫాస్ట్గా నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది. కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే #NoSnackNoSugarNoSoda అనే హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ కూడా అయ్యింది.
తమ అభిమాన హీరో అల్లు అర్జున్ ఇలా డెడికేషన్తో ఫిట్నెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్న తీరు చూసి.. చాలా మంది ఫ్యాన్స్ తమ జీవితంలో కూడా ఇలాంటి రూల్స్ ఫాలో కావాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.