  • /ICSI CSEET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి

ICSI CSEET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 21, 2026, 05:23 PM IST|Updated: May 21, 2026, 05:23 PM IST

ICSI CSEET 2026:ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ICSI) జూన్ 2026 CSEET పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షకు నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి తమ హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పరీక్ష కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్సులో ప్రవేశానికి చాలా ముఖ్యమైనది.

ICSI పరీక్ష తేదీలు

ICSI విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం, జూన్ 2026 CSEET పరీక్షలు జూన్ 1 నుంచి జూన్ 4 వరకు నిర్వహించబడతాయి. ఈ పరీక్ష ఆఫ్‌లైన్ విధానంలో జరగనుంది. పరీక్షకు హాజరయ్యే ప్రతి అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా హాల్ టికెట్ ప్రింట్ తీసుకుని పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాలి.  

CSEET పరీక్ష వార్తలు

హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు తమ యూనిక్ ఐడి లేదా అప్లికేషన్ నంబర్‌తో పాటు జన్మతేదీ నమోదు చేయాలి. హాల్ టికెట్‌లో అభ్యర్థి పేరు, ఫోటో, పరీక్ష తేదీ, సమయం, పరీక్ష కేంద్రం వంటి వివరాలు ఉంటాయి. అందువల్ల హాల్ టికెట్‌ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం చాలా అవసరం.  

కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్స్

హాల్ టికెట్‌లో ఏదైనా తప్పు కనిపిస్తే వెంటనే ICSI అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు. పరీక్ష రోజు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ముందుగానే అన్ని వివరాలు సరిచేసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు.  

CSEET జూన్ సెషన్

హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసే విధానం

1. ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ icsi.edu ఓపెన్ చేయాలి. 2. హోమ్‌పేజ్‌లో కనిపించే “CSEET June 2026 Admit Card” లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి. 3. యూనిక్ ఐడి లేదా అప్లికేషన్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. 4. తరువాత జన్మతేదీ నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. 5. స్క్రీన్‌పై హాల్ టికెట్ కనిపిస్తుంది. 6. దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోవాలి.

ICSI అప్డేట్స్

ఈ పరీక్ష ఫలితాలు తాత్కాలికంగా జూన్ 14, 2026న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు చివరి రోజుల్లో ప్రశాంతంగా రివిజన్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పరీక్ష కేంద్రానికి సమయానికి చేరుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. ICSI CSEET పరీక్ష కంపెనీ సెక్రటరీ కావాలనుకునే విద్యార్థులకు మొదటి అడుగు కావడంతో అభ్యర్థుల్లో భారీ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది.

