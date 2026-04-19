Idli And Dosa Alert: ఇడ్లీ, వడ, సాంబార్ తిని 97 మంది అస్వస్థత..వేసవిలో ఇలాంటి ఆహారాలపై FSSAI కీలక హెచ్చరిక!

Idli And Dosa Alert:ఈమధ్య ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ కాంటీన్లో జరిగిన ఘటన అందరినీ కలవరపరిచింది. ఇడ్లీ, వడ, సాంబార్ అన్నం తిన్న తర్వాత సుమారు 97 మంది ఉద్యోగులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వారికి కడుపు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపించడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అయితే ఈ సంఘటనతో ఆహార భద్రతపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది.
ఇడ్లీ, దోసె, వడ వంటి ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచివిగా భావిస్తారు. ఇవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. కానీ వేసవిలో ఇవి జాగ్రత్తగా తినాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఆహారం త్వరగా పాడైపోతుంది.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) ప్రకారం ఫెర్మెంటెడ్ ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసే సమయంలో పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం. శుభ్రమైన నీరు, శుభ్రమైన పాత్రలు, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఉండాలి. లేకపోతే ఆహారం కాలుష్యానికి గురవుతుంది.
వేసవిలో ఫెర్మెంటేషన్ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. సాధారణంగా 8 నుంచి 10 గంటలు పడే ఫెర్మెంటేషన్, వేసవిలో త్వరగా పూర్తవుతుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువసేపు బయట ఉంచితే ఆహారం అధికంగా ఫెర్మెంట్ అయి శరీరానికి హానికరంగా మారుతుంది.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ షెల్ఫ్ లైఫ్ వేసవిలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంచితే త్వరగా పాడైపోతాయి. అందుకే తాజాగా తయారు చేసిన ఆహారాన్ని వెంటనే తినడం మంచిది.
అలాగే ఉపయోగించే నీరు కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి. కలుషితమైన నీరు ఉపయోగిస్తే అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఫిల్టర్ చేసిన లేదా ప్యాకేజ్డ్ నీటిని ఉపయోగించడం మంచిది.