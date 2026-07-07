Idli Batter Tips: ఇంట్లో ఇడ్లీలు, మెడు వడలు చేసినప్పుడు అవి హోటల్లో లభించేంత మెత్తగా, రుచిగా రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే చాలా సార్లు ఇడ్లీలు గట్టిగా రావడం, వడలు ఎక్కువ నూనె పీల్చుకోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. దీనికి మినప పప్పు నాణ్యత మాత్రమే కాదు, దాన్ని రుబ్బే విధానం కూడా ముఖ్యమైన కారణమని వంట నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా మిక్సీలో మినప పప్పు రుబ్బేటప్పుడు సాధారణ నీటికి బదులుగా చల్లటి నీరు లేదా కొద్దిగా ఐస్ ముక్కలు ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం వస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ సులభమైన చిట్కా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా వైరల్ అవుతోంది. మిక్సీ బ్లేడ్లు వేగంగా తిరిగే సమయంలో జార్ వేడెక్కుతుంది. ఆ వేడి పిండిపై ప్రభావం చూపి, మినప పప్పులో ఉండే సహజమైన మెత్తదనాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీంతో పిండి నాణ్యత కూడా మారిపోతుంది. కానీ రుబ్బేటప్పుడు కొద్దికొద్దిగా చల్లటి నీరు లేదా చిన్న ఐస్ ముక్కలు వేస్తే జార్ ఎక్కువగా వేడెక్కదు. దీంతో పిండి చల్లగా ఉండి మెత్తగా తయారవుతుంది.
చాలామంది పిండి కొద్దిగా వేడిగా ఉంటే త్వరగా పులుస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ అధిక వేడి వల్ల పిండిలోని సహజ లక్షణాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా పిండి సరిగా పులవకపోవచ్చు లేదా ఎక్కువ పులుపు రావచ్చు. చల్లటి ఉష్ణోగ్రతలో రుబ్బిన పిండి మాత్రం సమతుల్యంగా పులిసి మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
మెత్తటి ఇడ్లీలకు ముఖ్యమైన రహస్యం గాలి ఎక్కువగా పట్టుకున్న పిండి. చల్లటి నీటితో రుబ్బినప్పుడు పిండిలో గాలి బాగా చేరుతుంది. దీంతో పిండి తేలికగా, ఉబ్బినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఈ పిండితో చేసిన ఇడ్లీలు స్పాంజిలా మెత్తగా ఉండి తినడానికి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
మెడు వడలు తయారుచేసేటప్పుడు కూడా ఇదే చిట్కా ఉపయోగపడుతుంది. పిండి సరైన చిక్కదనంతో ఉంటే వడలు బయట కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా వస్తాయి. పిండి వేడెక్కి పల్చబడితే వడలు ఎక్కువ నూనె పీల్చుకుని రుచి తగ్గిపోతుంది. చల్లటి నీటితో రుబ్బిన పిండి వల్ల ఈ సమస్య తగ్గుతుంది. ఇంకో ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఈ విధంగా తయారైన పిండి తెల్లగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. వేడి కారణంగా వచ్చే మసక రంగు తగ్గి సహజమైన తెల్లదనం అలాగే ఉంటుంది. అందువల్ల ఇడ్లీలు కూడా అందంగా కనిపిస్తాయి.
మినప పప్పును రుబ్బే ముందు కనీసం 4 నుంచి 6 గంటలు బాగా నానబెట్టాలి. రుబ్బేటప్పుడు అవసరమైనంత మాత్రమే చల్లటి నీరు లేదా ఐస్ ఉపయోగించాలి. ఎక్కువ ఐస్ వేయడం మంచిది కాదు. రుబ్బిన తర్వాత పిండిని సరైన సమయం పాటు పులియనివ్వాలి. ఉప్పును కూడా అవసరమైన సమయంలో కలపాలి. ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్లో మెత్తటి ఇడ్లీలు, కరకరలాడే మెడు వడలను చాలా సులభంగా తయారుచేసుకోవచ్చు. చిన్న మార్పే అయినా, ఫలితం మాత్రం ఎంతో తేడాగా ఉంటుంది.