  • BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..

BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..

Bappam Tv New Movies Telugu: OTT ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి వచ్చిన కొత్త సినిమాలు ఇప్పుడు ఐ బొమ్మతో పాటు బప్పం టీవీ వెబ్‌సైట్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలామంది యువత ఇందులోనే చూసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వారం అందుబాటులోకి వచ్చిన కొత్త సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకోండి. 

Bappam Tv New Movies Telugu: ప్రస్తుతం చాలామంది OTT ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కంటే పైరసీ వెబ్‌సైట్‌లో ఎక్కువగా సినిమాలు చూస్తున్నారు. వీటిల్లో సినిమాలు చూడడం వల్ల సైబర్ అటాక్‌తో పాటు స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేక సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. అయినప్పటికీ చాలామంది యువత వీటిల్లోనే సినిమాలు చూస్తున్నారు. అయితే, ఓటిటి ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్లను ఎంచుకుంటున్నారు. 
 
ఐ బొమ్మతోపాటు బప్పం టీవీ వంటి పైరసీ వెబ్‌సైట్‌లతో యువత విచ్చలవిడిగా సినిమాలు చూసేస్తున్నారు. దీని కారణంగా ఆ వెబ్‌సైట్‌లో ట్రాఫిక్ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐ బొమ్మతో పాటు పప్పన్ టీవీలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి.   

ప్రతివారం OTTల్లో తప్పకుండా ఏదో ఒక కొత్త సినిమా విడుదలవుతూ వస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని యువత ఎక్కువగా ఈ వెబ్సైట్లో కొత్త కొత్త సినిమాలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నారు. అయితే, ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ వారం వచ్చిన కొత్త సినిమాలు ఏంటో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..  

ఈ వారం వచ్చిన సినిమాల్లో మొదటి సినిమా.. ఇడ్లీ కొట్టు మూవీ.. ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారులుగా నిత్యమీనన్‌తో పాటు ధనుష్ నటించారు. అంతేకాకుండా దీనికి హీరో ధనుష్ డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరించారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా బప్పం టీవీలో స్ట్రీమ్ అవుతూ వస్తోంది.   

ఇక మరో సినిమా వివరాల్లోకి వెళితే... థాంక్యూ డియర్ అనే సినిమా కూడా బప్పం టీవీ వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా హెబ్బా పటేల్, హీరోగా ధనుష్ రఘుముండ్రి నటించారు. ఈ సినిమా రొమాంటిక్‌తో పాటు డ్రామా కథను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఇక బప్పన్ టీవీలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌కు సంబంధించిన ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టార్ (OG) సినిమా కూడా దర్శనమిచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా ఈ పైరసీ వెబ్‌సైట్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సినిమాను సుజిత్ డైరెక్ట్ చేశారు.  

