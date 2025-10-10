English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pressure Cooker: ప్రెషర్‌ కుక్కర్‌లో నీళ్లు లీకవుతున్నాయా? ఈ చిట్కాలు పాటించండి

These Simple Tips To Prevent Pressure Cooker Water Leaking: వంటింటిలో ఉండే కష్టాలు ఇంకెక్కడ ఉండవు. వాటిలో మిక్సీతోపాటు ప్రెషర్‌ కుక్కర్ సమస్యలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కుక్కర్‌లో నీరు లీకవడం పెద్ద సమస్య.  గాస్కెట్ లేదా రబ్బర్‌ వదులుగా ఉంటుంది. నీరు బయటకు పోతుంటే, ఇలా చేయండి! రబ్బరు రెండు నిమిషాల్లో బిగుతుగా మారి ఈల వేస్తుంది.
1 /5

ప్రెజర్‌ కుక్కర్‌ వంటలు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఇంట్లో ప్రెజర్‌ కుక్కర్ ఉంటుంది. కుక్కర్‌తో అనేక వంటకాలు సులభంగా వండుకుంటాం. కానీ కుక్కర్‌కు అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. కుక్కర్‌ వాడుతుంటే నీళ్లు లీకవుతుంటాయి. ఈ సమస్యతో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. దీనికి సులభమైన చిట్కా ఉంది. 

2 /5

కొన్నిసార్లు ప్రెషర్‌ కుక్కర్‌లో ఉపయోగించే రబ్బర్‌ వదులుగా ఉండడంతో కుక్కర్ లీకవుతుంది. కుక్కర్‌లోని నీరంతా బయటకు రావడంతో సరిగ్గా ఉడకదు.

3 /5

నీరు లీకవడంతో కుక్కర్‌లో ఒత్తిడి పెరగకపోవడంతో విజిల్‌ రాదు. ఈ సమస్యను సులభంగా పరిష్కరించవచ్చు. వదులుగా మారిన కుక్కర్ రబ్బర్‌ను మళ్లీ సులభంగా బిగించవచ్చు. దీనికి చక్కటి ఉపాయంతో సులభంగా కుక్కర్‌ సమస్య తీరుతుంది.

4 /5

వదులుగా ఉన్న కుక్కర్ రబ్బరును గోరువెచ్చని నీటిలో 2 నుంచి 3 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇలా చేయడంతో రబ్బర్‌ దాని అసలు పరిమాణానికి వస్తుంది.

5 /5

మరో చిట్కా ఏమిటంటే పొడి పిండిని చల్లడం. పొడి పిండిని రబ్బర్‌పై చల్లితే కుక్కర్ మూతలోకి సరిపోయేలా చేస్తుంది. విజిల్ కూడా మోగుతుంది. కుక్కర్ గాస్కెట్‌ను 10 నిమిషాలు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడంతో వదులుగా ఉన్న రబ్బర్‌ అసలు పరిమాణానికి తిరిగి వస్తుంది

Kitchen Tips pressure cooker Rubber Pressure Cooker Uses Pressure Cooker Problems Pressure Cooker Rubber Pressure Cooker Trick

