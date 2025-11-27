Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందించే లక్ష రూపాయల లోన్ తో ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు అర లక్ష సంపాదించే ఛాన్స్..!!

Business Ideas: దేశవ్యాప్తంగా స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రధాన పథకాలలో ప్రధాన మంత్రి ముద్రా యోజన కూడా ఒకటి. ఈ స్కీమ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 50 కోట్లకు పైగా మందికి రుణాలు మంజూరు చేసినట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. ముద్రా లోన్ల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, రూ. 50,000 నుంచి రూ. 10 లక్షల వరకు రుణాలు పొందవచ్చు. అదీ ఎలాంటి పూచీకత్తు అవసరం లేకుండానే.
ప్రభుత్వ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు.. రెండింటిలోనూ ఈ రుణానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించేవారే కాకుండా, ఇప్పటికే నడుస్తున్న వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారు కూడా ఈ లోన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అవసరమైన వ్యాపార సమాచారం, గుర్తింపు పత్రాలు, చిరునామా పత్రాలు సమర్పిస్తే రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముద్రా లోన్ ద్వారా తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం అందించే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న వ్యాపారాల్లో ఒకటి మిల్లెట్ టిఫిన్ బిజినెస్. ప్రస్తుతం వైద్యులు, పోషకాహార నిపుణులు, న్యూట్రీషనిస్టులు అందరూ రాగులు, జొన్నలు, కొర్రలు, సజ్జలు వంటి చిరుధాన్యాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో మిల్లెట్ ఫుడ్కి భారీ డిమాండ్ వస్తోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో సుమారు రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడితో మిల్లెట్-ఆధారిత ఇడ్లీ పిండి, దోస పిండి తయారు చేసి, మిల్లెట్ ఇడ్లీ, దోస, ఉప్మా, పొంగలి, వడ వంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ విక్రయించే టిఫిన్ వ్యాపారాన్ని చిన్న ఫుడ్ స్టాల్, ఫుడ్ కార్ట్ లేదా ఫుడ్ ట్రక్గా ప్రారంభించవచ్చు.
మంచి రుచి, శుభ్రత, నాణ్యతను కాపాడితే రోజువారీ అమ్మకాల ద్వారా నెలకు రూ. 50,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారానికి పెరుగుతున్న మార్కెట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ వ్యాపారం వచ్చే సంవత్సరాల్లో మరింత లాభదాయకమవుతుందని చెప్పవచ్చు.
