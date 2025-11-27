Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Money Invest Schemes: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. రోజువారీ వ్యయాలను మాత్రమే కాదు, రాబోయే ఆర్థిక సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కోవాలంటే పొదుపు, పెట్టుబడులు రెండూ తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా 25 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటిస్తే, భవిష్యత్తును సురక్షితంగా మార్చుకోవచ్చు. నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున నాలుగు విభిన్న పెట్టుబడి అవకాశాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ 50 ఏళ్లు వచ్చే వరకు కొనసాగిస్తే, పెద్ద మొత్తంలో సంపాదన మీ చేతిలోకి రావచ్చు. ప్రస్తుతం మీ నెల ఆదాయంలో 20,000 రూపాయలు సేవింగ్ కోసం కేటాయించి నాలుగు స్కీముల్లో సమానంగా పెట్టుబడి పెడితే చివరికి ఎంత సంపదను సృష్టించవచ్చో  తెలుసుకుందాం. 
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎక్కువమంది నమ్మకంగా భావించే పెట్టుబడి అవకాశాలు ఏంటంటే.. మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలు, గోల్డ్ ETFలు, బ్యాంకు రికరింగ్ డిపాజిట్లు  నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్. సాధారణంగా చూసినట్లయితే, ఈ స్కీములు వరుసగా 12శాతం, 8శాతం, 6శాతం 10శాతం వార్షిక రాబడులను అందిస్తున్నాయి. మీరు నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున ప్రతి స్కీంలోనూ పెట్టుబడి పెడితే, 25 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే మొత్తం నిజంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలో ప్రతి నెల 5,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ 12శాతం రాబడి పొందితే 50 ఏళ్ల నాటికి సుమారు 94.88 లక్షలు చేరతాయి. గోల్డ్ ETFలో 5,000 రూపాయల పెట్టుబడిపై 8శాతం రాబడితో దాదాపు 47.86 లక్షలు లభిస్తాయి. రికరింగ్ డిపాజిట్‌లో 6శాతం రాబడితో 25 ఏళ్లకు 34.64 లక్షలు చేరతాయి. NPSలో నెలకు 5,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10శాతం రాబడితో సుమారు 66.89 లక్షలు పొందవచ్చు.  

ఈ నాలుగు పెట్టుబడుల నుంచి కలిపి వచ్చే మొత్తం దాదాపు 2.44 కోట్ల రూపాయలు. అంటే రెండు కోట్లు నలభై నాలుగు లక్షలు దాటే అవకాశం ఉంటుంది. రాబడులు మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉండేందున మార్పులు రావచ్చు. పెట్టుబడులతో పాటు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక రక్షణ పొందవచ్చు.

సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికను 25 ఏళ్ల వయస్సులోనే ప్రారంభిస్తే, రిటైర్మెంట్ సమయానికి మీరు ఆర్థికంగా పూర్తిగా భద్రంగా ఉండేలా పెద్ద మొత్తంలో సంపదను కూడబెట్టుకోవచ్చు. మీకు కావలసింది కేవలం క్రమశిక్షణ, దీర్ఘకాలిక దృష్టి మరియు ప్రతినెలా చిన్న మొత్తంలో అయినా నిరంతర పెట్టుబడులు మాత్రమే.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

