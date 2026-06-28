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తెల్లజుట్టుతో బాధపడుతున్నారా..! ఈ చిన్ని చిట్కాతో మీ తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారడం పక్కా..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:02 AM IST

White Hair Remedies: మనలో చాలా మంది తెల్లజుట్టుతో బాధపడుతుంటారు. గత కొన్నేళ్లుగా మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, సరైన పోషకాహార లోపం వలన   చిన్న వయసులోనే తెల్లజుట్టు వచ్చేస్తోంది. చిన్న వయసులోనే  చాలా మంది జుట్టు ముగ్గుబుట్టలా మారిపోవడం వలన బయటకు ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే జంకే పరిస్థితి ఏర్పడింది.  అలాంటి వారికోసం ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సహజ సిద్ధంగా మీ తెల్ల జుట్టు నల్లగా మార్చడానికి ఈ చిన్ని చిట్కా ఉపయోగించండి. దీంతో  మీ తెల్లజుట్టు కుదుళ్ల నుంచి నాచురల్‌గా నల్లజుట్టుగా మారుతుంది.  

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తెల్ల జుట్టు నివారణలు

తెల్ల జుట్టు నివారణలు: కూరగాయలు శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేస్తాయే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కానీ, కూరగాయలను ఉపయోగించడం ద్వారా తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చవచ్చని మీకు తెలుసా..? తెలియపోతే వారి కోసమే ఈ చిట్కా.

Henna Hair Die 2/6

హెయిర్ డై

హెన్నా లేదా హెయిర్ డై సహాయం లేకుండా కేవలం కొబ్బరినూననెలో తమలపాకులను నానబెట్టి ఉంచడం వలన తెల్లజుట్టు వేళ్ల నుండి సహజసిద్ధంగా నల్లగా మారుతుందని ఆయుర్వేద గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.  

Betel Leaf Cocont Combination 3/6

తమలపాకు, కొబ్బరికాయ కాంబినేషన్

తమలపాకు,  కొబ్బరికాయను కలిపి వాడటం వల్ల జుట్టు బూడిద రంగులోకి మారకుండా నిరోధిస్తుంది. అంతేకాదు తమలపాకులలోని పోషకాలు జుట్టులోని  మెలనిన్ వర్ణద్రవ్యాన్ని పునరుద్ధరించే  ఎంజైమ్‌లను కలిగి ఉంటుంది.

white hair Problem 4/6

తెల్ల జుట్టు సమస్య

అన్ని జుట్టు సమస్యలకు అద్భుతమైన గృహ నివారణ అయిన కొబ్బరి నూనె, జుట్టుకు సహజ కండిషనర్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది.తెల్ల జుట్టును సహజంగా నల్లగా చేయడానికి, ఒక కప్పు కొబ్బరి నూనెను ఒక కప్పు తమలపాకుతో కలిపి మూడు నుండి నాలుగు రోజులు అలాగే ఉంచండి. 

Betel Leaf With coconut Oil 5/6

తమలపాకు కొబ్బరి నూనెతో మర్ధన

తరువాత, నూనెను ఒక పాత్రలో వేసి తక్కువ వేడి మీద కొన్ని నిమిషాలు మరిగించండి. తరువాత, నూనెను వడకట్టి ఒక పాత్రలో నిల్వ చేయండి.రాత్రి పడుకునే ముందు, ఈ నూనెను మీ తల నుండి మీ జుట్టు చివరల వరకు అప్లై చేయండి. అంతేకాదు సున్నితంగా మసాజ్ చేయడం మరిచిపోకండి. మరుసటి రోజు తేలికపాటి షాంపూతో తల స్నానం చేయాలి. ఈ నూనెను వారానికి రెండుసార్లు ఉపయోగించడం వల్ల సహజంగా నల్లగా నిగనిగలాడేలా జుట్టు మీ సొంతం.  

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గమనిక

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కొన్ని ఆయుర్వేద గ్రంథాలు.. ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో మన పెద్దవాళ్లు తరతరాలుగా చెప్పిన చిట్కాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇలా ఏదైనా తలకు అప్లై చేసే ముందు దయచేసి సరైన వైద్య సలహా తీసుకోండి. జీ మీడియా ఈ వార్త నిజమని చెప్పడం లేదు.  

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