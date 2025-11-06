English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cibil Score: మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచాలా? ఈ 6 ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు.. 100 పాయింట్ల పరుగు ఖాయం..!!

Credit Score: మీ CIBIL స్కోరు తక్కువగా ఉందా? ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. క్రమశిక్షణతో కొన్ని ఆర్థిక అలవాట్లను పాటిస్తే, కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే 100 పాయింట్లకు పైగా స్కోరు మెరుగుపరచడం సాధ్యం. అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /8

ముందుగా మీ స్కోరు ఎందుకు తగ్గిందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి నెల లేదా రెండు నెలలకు ఒకసారి అధికారిక క్రెడిట్ బ్యూరో వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్‌ను చెక్ చేయండి. ఏదైనా తప్పు సమాచారం, డూప్లికేట్ ఎంట్రీలు లేదా అప్రూవ్ చేయని లోన్లు ఉంటే వాటిని వెంటనే డిస్ప్యూట్ చేయండి. ఇలాంటి లోపాలను సరిచేయడం ద్వారా మీ స్కోరు త్వరగా పాజిటివ్‌గా మారుతుంది.

2 /8

  మీ పేమెంట్ హిస్టరీ అనేది మీ స్కోరుపై అత్యధిక ప్రభావం చూపే అంశం. క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు, పర్సనల్ లోన్ EMI, లేదా హోం లోన్ పేమెంట్.. ఏది అయినా తేదీకి ముందే చెల్లించాలి. ఒక్కసారి పేమెంట్ ఆలస్యం అయితే అది మీ రిపోర్ట్‌లో డిలే గా నమోదు అవుతుంది. ఇది స్కోరును గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఆటో-డెబిట్ లేదా రిమైండర్ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవడం ఈ సమస్యను నివారించగలదు.  

3 /8

మీ క్రెడిట్ లిమిట్ రూ.1 లక్ష అయితే, దానిలో రూ.30,000 వరకు మాత్రమే ఉపయోగించడం సురక్షితం. క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో (CUR) ఎక్కువైతే, బ్యాంకులు మీరు ఎక్కువగా బరో అవుతున్నారని భావిస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి నెలా మీ వినియోగాన్ని 30శాతంలోపు పరిమితం చేయడం ద్వారా మీరు క్రెడిట్‌పై క్రమశిక్షణతో ఉన్నారని నిరూపిస్తుంది, తద్వారా స్కోరు పెరుగుతుంది.

4 /8

మీ ఖర్చులు క్రమంగా పెరుగుతుంటే, మీ బ్యాంక్‌ను సంప్రదించి క్రెడిట్ లిమిట్ పెంచమని అభ్యర్థించండి. పరిమితి పెరిగినా మీరు వినియోగాన్ని అదే స్థాయిలో ఉంచితే, CUR శాతం ఆటోమేటిక్‌గా తగ్గుతుంది. ఇది మీ CIBIL స్కోర్‌కు చాలా పాజిటివ్ సిగ్నల్. అయితే, లిమిట్ పెరిగిందని ఎక్కువగా ఖర్చు చేయకూడదు. ఇది స్కోరుపై తిరస్కార ప్రభావం చూపిస్తుంది.

5 /8

చాలామంది పాత క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం ఆపేసి వాటిని క్లోజ్ చేస్తారు. ఇది పెద్ద తప్పు. పాత ఖాతాలు మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ లెంగ్త్‌ను సూచిస్తాయి. అవి మూసివేస్తే, మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ తక్కువగా కనిపిస్తుంది. పాత అకౌంట్లు యాక్టివ్‌గా ఉంచడం ద్వారా మీ మొత్తం లిమిట్ పెరుగుతుంది, CUR తగ్గుతుంది, స్కోరు మెరుగుపడుతుంది.

6 /8

  ఒకేసారి అనేక లోన్లు లేదా క్రెడిట్ కార్డులు కోసం అప్లై చేస్తే, బ్యాంకులు హార్డ్ ఇన్క్విరీలు చేస్తాయి. ఇలాంటి విచారణలు ఎక్కువగా ఉంటే, లెండర్లు మీరు ఫైనాన్షియల్‌గా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని భావిస్తారు. దీంతో స్కోరు తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి కొత్త రుణం లేదా కార్డు అవసరం ఉన్నప్పుడే అప్లై చేయండి.  

7 /8

మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఒక్క రోజులో పెరగదు. కానీ మీరు సమయపాలన, చెల్లింపుల క్రమశిక్షణ, క్రెడిట్ లిమిట్ నియంత్రణ పాటిస్తే 3–6 నెలల్లోనే స్పష్టమైన మార్పు చూడవచ్చు. సరైన ఆర్థిక అలవాట్లు పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మీరు రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు మాత్రమే కాదు, తక్కువ వడ్డీ రేట్ల ప్రయోజనాలు కూడా పొందవచ్చు.

8 /8

  CIBIL స్కోరు మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రతిష్ఠ. దాన్ని కాపాడుకోవడం అంటే భవిష్యత్తు ఆర్థిక స్వేచ్ఛను కాపాడుకోవడమే. క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి, బిల్లులు సకాలంలో చెల్లించండి, వినియోగాన్ని నియంత్రించండి. అప్పుడు మీ స్కోరు 750 దాటడం ఖాయం..  

Benefits of having high credit score Check cibil score CIBIL Score Cibil score increasing tips Credit Score Credit score benefits Credit score effect on Home loan

