  • IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో సీటు కావాలా? టాప్ బ్రాంచ్‌లో సీటు రావాలంటే ఉండాల్సిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఇదే!

IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో సీటు కావాలా? టాప్ బ్రాంచ్‌లో సీటు రావాలంటే ఉండాల్సిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఇదే!

IIT Hyderabad: ఐఐటీ హైదరాబాద్ లో సీటు సంపాదించడం విద్యార్థుల్లో కల. ఎందుకంటే ఐఐటీ హైదరాబాద్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్న ప్రముఖ టాప్ కాలేజీల్లో ఒకటి. ఇందులో సీటు సంపాదిస్తే జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయినట్లే. లక్షల్లో జీతాలు.. మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది.  ఐఐటీ హైదరాబాద్ విస్త్రుతమైన కోర్సులను అందించడంతోపాటు అద్బుతమైన ప్లేస్ మెంట్ లో రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అయితే మీరు ఐఐటీ హైదరాబాద్ లో సీటు పొందే లక్ష్యంతో ఉన్నారా. టాప్ బ్రాంచీలో సీటు రావాలంటే ఎంత కట్ ర్యాంక్ రావాలో తెలుసుకుందాం. 
ఐఐటీ హైదరాబాద్  దేశంలోని సరికొత్త, అత్యంత వేగంగా డెవలప్ అవుతున్న ఐఐటీల్లో ఒకటి. దీని అకాడమిక్, పరిశోధన, ప్లేస్ మెంట్ ప్రమాణాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణలపై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతుంది. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ 2025లో 7వ స్థానంలో నిలిచింది.   

మీరు కూడా ఇంటర్ తర్వాత దేశంలోని టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో చదవాలని కలలు కంటున్నట్లయితే.. ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. బీటెక్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు జేఈఈ మెయిన్ వంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఈ పరీక్షలో మంచి ర్యాంకులు సాధించిన టాపర్ విద్యార్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షల్లో కూడా పాస్ అవ్వాలి. అడ్వాన్స్ ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత మీరు జాయింట్ సీట్ అలకేషన్ అథారిటీ జోసా ద్వారా జరిగే కౌన్సింగ్ లో పాల్గొనాలి. అక్కడ మీరు ఐఐటీ హైదరాబాద్ లో మీకు నచ్చిన బ్రాంచ్ ఎంచుకోవాలి. 

మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి.. ఒక రంగంలో ప్రత్యేకత సాధించాలనుకుంటే, ఎం.టెక్ ఒక మంచి ఎంపిక. ఐఐటి హైదరాబాద్‌లో ఎం.టెక్ ప్రవేశానికి గేట్ (GATE) పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి. మంచి గేట్ ర్యాంకు సాధించిన తర్వాత, ఐఐటి హైదరాబాద్ తరచుగా సొంతంగా రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తుంది. 

ఐఐటి హైదరాబాద్ కేవలం ఇంజనీరింగ్ కోసమే కాదు. ఇది సైన్స్, డిజైన్‌లో కూడా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్‌లను అందిస్తుంది. ఎంఎస్సీ కోసం, మీరు  ఐఐటి జామ్ (మాస్టర్స్ కోసం జాయింట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్) రాయాలి. మీకు క్రియేటివిటీ ఉండి, డిజైన్‌లో కెరీర్‌ను కొనసాగించాలనుకుంటే, మీరు ఎం.డెస్ కోర్సును అభ్యసించవచ్చు. దీనికోసం మీరు సీడ్ (డిజైన్ కోసం కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్) లో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది.   

ఐఐటి హైదరాబాద్‌లోని ఎంబీఏ కోర్సుల కోసం , క్యాట్ (CAT) స్కోర్‌లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి. డెవలప్‌మెంట్ స్టడీస్ వంటి సబ్జెక్టులలోని ఎంఏల కోసం, ఇన్‌స్టిట్యూట్ సొంతంగా ప్రవేశ పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూను నిర్వహిస్తుంది.  మీకు పరిశోధనపై ఆసక్తి ఉంటే, ఐఐటి హైదరాబాద్ పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలు ప్రపంచ స్థాయివి. పీహెచ్‌డీ ప్రవేశానికి, మీకు చెల్లుబాటు అయ్యే గేట్ (GATE), సిఎస్ఐఆర్-నెట్ (CSIR-NET), లేదా యుజిసి-నెట్ (UGC-NET) స్కోరు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దీని తర్వాత విభాగ స్థాయి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. 

దేశంలోనే అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న కంప్యూటర్ సైన్స్ (CSE) విభాగంలో సీటు సాధించాలంటే 667 నుండి 673 మధ్య ర్యాంకు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా, భవిష్యత్తు సాంకేతికతగా పిలువబడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కోర్సులో ప్రవేశానికి 823 నుండి 861 మధ్య ర్యాంకు.. గణితం, కంప్యూటింగ్ విభాగంలో 879 నుండి 1015 మధ్య ర్యాంకు అవసరమవుతుంది.

మరికొన్ని కీలక విభాగాలను గమనిస్తే.. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం 1781 నుండి 1900 వరకు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం 4218 నుండి 4443 వరకు, ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ కోసం 4294 నుండి 4686 మధ్య ర్యాంకులు ఉండాలి. అలాగే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు 5379 నుండి 5756 మధ్య ర్యాంకుతో ప్రవేశం పొందవచ్చు. ఇక బయోమెడికల్ విభాగంలో 7569 నుండి 8376 వరకు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 7945 నుండి 8698 వరకు, ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ విభాగంలో 8491 నుండి 10043 మధ్య ర్యాంకులు వచ్చిన వారికి ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో సీటు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ర్యాంకుల ఆధారంగా విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకోవచ్చు.  

ఇక ప్లేస్ మెంట్ విషయానికి వస్తే..IIIT హైదరాబాద్ విద్యార్థులు గూగుల్ వంటి కంపెనీలలో కూడా ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. గత సంవత్సరం IIIT హైదరాబాద్ ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డు ప్రకారం.. గూగుల్, మెటా, టీసీఎస్, శాంసంగ్, క్వాల్‌కామ్ వంటి అనేక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఉద్యోగ అవకాశాలను అందించాయి. 2022-23లో, మొత్తం 74.90శాతం మంది విద్యార్థులు ప్లేస్‌మెంట్ ఆఫర్లను అందుకున్నారు. విద్యార్థులకు లభించిన అత్యధిక వార్షిక ప్యాకేజీ సుమారుగా రూ. 63.78 లక్షలు. వీటిలో, బీటెక్ బ్రాంచ్‌కు లభించిన అత్యధిక ప్యాకేజీ సుమారుగా రూ. 24.32 లక్షలు ఉంది. 

JEE మెయిన్‌లో తక్కువ మార్కులా? డోంట్ వర్రీ బ్రో.. ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే మంచి కాలేజీలో సీటు పక్కా..!!