IIT baba Abhay singh marriage with pratika: కొన్ని నెలల క్రితం మహా శివరాత్రి రోజు పెళ్లి చేసుకున్నామని ఐఐటీ బాబా అభయ్ సింగ్ వెల్లడించారు. ఈక్రమంలో ఆయన భార్య ప్రతీక కూడా యువ ఇంజనీర్.వీరి పెళ్లి ఎలా జరిగిందనేదానిపై నెట్టింట తెగ రచ్చ నడుస్తొంది.
గతేడాది ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ్ రాజ్ లో మహా కుంభమేళ జరిగింది. దీనికి దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో కుంభమేళకు వచ్చిన వారిలో చాలా మంది ఓవన్ నైట్లో ఫెమస్ అయిపోయారు. వీరిలో మోనాలీసా, ఐఐటీ బాబా అభయ్ సింగ్ ఉన్నారు.
ఇప్పటికే కుంభమేళ మోనాలీసా సినిమాల్లో నటిస్తు, ఇటీవల ముస్లిం యువకుడ్ని పెళ్లి చేసుకుని వివాదాల్లో నిలిచింది. ఆ తర్వాత తనకు చాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ పైన వేధింపుల ఆరోపణలు చేసింది.దీనిపై వివాదం కొనసాగుతుంది. మరోవైపు కుంభమేళ ఐఐటి బాబా అభయ్ సింగ్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
కర్ణాటకలోని మంగళూరుకు చెందిన ప్రతీక అనే బీటెక్ స్టూడెంట్ను పెళ్లి చేసుకుని అందర్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేశారు. అయితే.. వీరి పెళ్లి మహాశివరాత్రి రోజున జరిగిందని తెలిపారు. వీరిద్దరికి సద్గురు ఆదియోగి ఆశ్రమంలో పరిచయం అయిందని, ఆ తర్వాత అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరి అభిప్రాయాలు కూడా ఒక్కటవ్వడంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ఇద్దరు కలిసి ‘సనాతన్ యూనివర్సిటీ’ ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రతీక ఇంజనీరింగ్ చేస్తు మంచి ఉద్యొగంను సాధించిందని, ఆ తర్వాత ఐఐటీ అభయ్ సింగ్ తో పరిచయం తర్వాత పెళ్లికి ఓకె చెప్పింది. ఇటీవల అభయ్ సింగ్ తన కొత్త వధువుతో కలిసి హర్యానాలోని ఝజ్జర్ జిల్లాలో ఉన్న తన స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చారు. బ్యాంకులో కేవైసీ లాంఛనాలను పూర్తి చేయడంతో పాటు, తన తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి సొంత ఊరికి వచ్చినట్లు మీడియా వెల్లడించాడు.
తమ పెళ్లి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని అఘంఝర్ మహాదేవ్ ఆలయంలో శివరాత్రి రోజున తమ వివాహం జరిగిందని, అనంతరం ఫిబ్రవరి 19న రిజిస్ట్రర్ ఆఫీసులో అధికారికంగా వివాహం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. మరోవైపు హర్యానాలో జన్మించిన సింగ్, బొంబాయిలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటి-బి) నుండి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు. ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో తన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యను పూర్తి చేసిన తర్వాత, అతను కళల రంగం వైపు మళ్లి, డిజైన్లో మాస్టర్స్ చదివాడు.
ఆ తర్వాత కెనడాకు వెళ్లి అక్కడ మూడేళ్లపాటు ఉన్నాడు. ఏడాదికి ₹ 36 లక్షలు సంపాదించే ఉద్యోగం చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక బాటలో పడి కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసిన విషయం తెలిసిందే. తన తల్లిదండ్రుల మధ్య వైవాహిక సమస్యలు చూసి పెళ్లికి దూరమయ్యాయని చెప్పారు.