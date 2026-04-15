Ileana D Cruz Banned: అందాల భామపై నిషేధం విధించిన సినీ ఇండస్ట్రీ..హీరోయిన్‌గా సినిమాల్లో ఇకపై నో ఛాన్స్! ఎందుకంటే?

Ileana D Cruz Banned Reason: అందాల తార, టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ఇలియానా గురించి తెలియని తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఎందుకంటే ఆమె అడుగుపెట్టిన తొలి చిత్రంతోనే దాదాపుగా ప్రతి ప్రేక్షకుడిని తన అందంతో పాటు అభినయంతో ఆకట్టుకుంది. సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన కొన్ని నెలల్లోనే ఆమెకు స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో నటించేందుకు అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే కొన్నేళ్లకు ఆమె కనుమరుగయ్యింది. అయితే దీని వెనుకున్న నిజం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
'దేవదాసు', 'పోకిరి', 'జల్సా', 'జులాయి' వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించి మెప్పించింది. అయితే ఆ సినిమాల్లో ఇలియానా డ్యాన్సులు అందర్ని ఆకట్టుకున్నాయి. టాలీవుడ్‌లో ఎన్నో సినిమాల్లో అలరించిన తర్వాత బాలీవుడ్ నుంచి ఇలియానాకు పిలుపు వచ్చింది. ఆమె 'ది బిగ్ బుల్', 'రైడ్', 'ముబారకన్', 'హ్యాపీ ఎండింగ్', 'మై థేరా హీరో' వంటి మరెన్నో చిత్రాలలో నటించి హిందీ ప్రేక్షకుల మనసును గెలుచుకుంది.

ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లలో మంచి డిమాండ్ ఉన్న నటిగా వెలుగొందిన ఇలియానా డిక్రూజ్‌కు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నిర్మాతలు చేసిన ఆరోపణల కారణంగా ఆమెకు సినిమాలు దక్కకుండా పోయాయి.  

తమిళ చిత్రసీమకు చెందిన నిర్మాతల ఫిర్యాదు కారణంగా, కోలీవుడ్‌లో ఇలియానాకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించారు. ఇలియానాపై ఉన్న నిషేధాన్ని కూడా ఎత్తివేశారు. దీంతో, ఆమెకు నటించాలనే కోరిక ఇంకా ఉన్నప్పటికీ, అవకాశం దక్కలేదు.  

ఒక తమిళ చిత్రంలో నటించడానికి ఇలియానా నిర్మాత నుండి సుమారు నలభై లక్షల రూపాయల అడ్వాన్స్ తీసుకుందని సమాచారం. అయితే, డబ్బు అందుకున్న తర్వాత కూడా ఇలియానా ఆ చిత్రంలో నటించలేదని నిర్మాతలు వాదిస్తున్నారు. నష్టం కారణంగా నిర్మాత ఫిర్యాదు చేయగా..ఆమెపై తమిళంలో నిషేధం విధించారు.     

తమిళ చిత్ర నిర్మాతల బోర్డులో కేసు పెట్టిన తర్వాత, ఆమెకు దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయి. సినిమాల్లో నటించకుండా ఇలియానాపై నిషేధం విధించారు.   

దీని తర్వాత అందాల భామ ఇలియానా ఎక్కువ దక్షిణాది చిత్రాలలో కనిపించలేదు. అయితే ఆమె బీచ్‌లో, పార్టీలలో ఆనందంగా గడుపుతున్న తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉండేది. ఇలియానా చివరిగా హిందీ చిత్రం 'దో ఔర్ దో ప్యార్‌'లో ఏప్రిల్ 2024లో ప్రతీక్ గాంధీ, విద్యాబాలన్‌లతో కలిసి నటించింది.

Career Guidance: కోటి రూపాయల ప్యాకేజీ.. ఉజ్వల భవిష్యత్తు.. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్ ఈ 5 కాలేజీలే..!!