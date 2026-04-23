Imanvi: ప్రభాస్ ఫౌజీ భామ ఇమాన్వికి మరో బంపరాఫర్.. విడుదలకు ముందే మరో క్రేజీ ఆఫర్..

Imanvi: ప్రస్తుతం తెలుగు సహా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ లో అందరు మాట్లాడుకునే హీరోయిన్ పేరు ‘ఇమాన్వి’. ప్రభాస్, హను రాఘవపూడి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ‘ఫౌజీ’ సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఈమె పేరు వినిపించగానే టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్, సినిమాకు ఎలాంటి సంబంధం లేని ఈమెకు ఛాన్స్ ఎలా వచ్చిందని ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రస్తుతం ‘ఫౌజీ’ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉండగానే ఈ భామకు మరో బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది.
సోషల్ మీడియాను ఫాలో అయ్యేవాళ్లకు ఇమాన్వి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. సోషల్ మీడియాల ఇన్ ఫ్లూయనర్స్ గా ఈమె ఇప్పటికే ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది. కామన్ జనాలకు మాత్రం ఈమె ఎవరో తెలియదు. ‘ఫౌజీ’ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కామన్ ఆడియన్స్ కు ఈమె ఎవరో తెలుస్తుంది.
ఇమాన్విది పాకిస్థాన్ మూలాలనే అనే మాట గతేగాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత వినబడింది. కానీ ఆమె మాత్రం మేము పక్కా భారతీయులమనే అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇమాన్వి పుట్టి ఢిల్లీలో. చిన్నప్పటి నుంచే డాన్స్ అంటే మహా పిచ్చి. ఎంబీఏ చదివినా..డాన్స్ మాత్రం ఒదల్లేదు. అదే ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు తీసుకొచ్చేలా చేసింది.
ఆ తర్వాత తండ్రి ప్రోత్సాహాంతో యూట్యూబ్ ఛానెల్ పెట్టంది. అక్కడ వ్యూవర్ షిప్ పెరగడంతో చేస్తోన్న ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసింది. ఫుల్ టైమ్ డాన్సర్ అయిపోయింది.
అటు తల్లి ప్రోత్సాహంతో బాలీవుడ్ లెజండరీ హీరోయిన్స్ వైజయంతి మాల, రేఖ లాంటి వాళ్లు చేసిన డాన్స్ మూమెంట్స్ చూపిస్తూ ఎలా డాన్సులు చేయాలో దాంతో డాన్స్ మూమెంట్స్ తగ్గట్టు ఈమె ప్రదర్శించే హావభావాలే ఈమెను కామన్ ప్రేక్షకులు ఈమె అభిమానులుగా మారేలా చేసింది.
అలా దర్శకుడు హను రాఘవపూడి దృష్టిలో పడింది. అలా తొలి చిత్రమే ప్రభాస్ వంటి అగ్ర శ్రేణి ప్యాన్ ఇండియా హీరో సినిమాలో కథానాయికగా అవకాశం వచ్చేలా చేసింది. ఇక ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాల్లో ఈమె పలికిన హావభావాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇక ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి ఉండగానే.. పవన్ కళ్యాణ్, సురేందర్ రెడ్డి సినిమాలో ఈమెకు అవకాశం వచ్చినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.