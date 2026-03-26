Price Hikes: యుద్ధం అక్కడ.. వాత ఇక్కడ.. పాలు, షాంపూల ధరలకు రెక్కలు.. భారీగా పెరగనున్న సామాన్యుడి బడ్జెట్..!!

Price Hikes: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రం కావడంతో భారత్ లో ముడిసరుకుల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. చమురు, గ్యాస్ రంగాల్లో తలెత్తిన సంక్షోభం వల్ల దిగుమతులు, ఎగుమతులు దెబ్బతిన్నాయి. ఫలితంగా ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ నుండి రవాణా ఖర్చుల వరకు అన్నీ పెరిగిపోయాయి. ఇది నేరుగా మీ నెలవారీ గృహ బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపబోతోంది.
పాలు, షాంపూ బాటిళ్లు ఖరీదు: మనం రోజూ వాడే పాలు, ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లు, షాంపూ బాటిళ్లు తయారీకి వాడే పాలిథిలిన్, పాలిమర్ల ధరలు గత కొన్ని రోజుల్లోనే 40-50శాతం పెరిగాయి. ఇవన్నీ ముడి చమురు నుండి తయారవుతాయి. యుద్ధం వల్ల ఆయిల్ ధరలు పెరగడంతో, ప్యాకేజింగ్ ఖర్చులను తట్టుకోలేక కంపెనీలు ధరలను పెంచడం లేదా ప్యాకెట్ బరువును తగ్గించడం వంటి చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
పెరిగిన పప్పుధాన్యాల ధరలు: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తాజా ఆర్థిక నివేదిక ప్రకారం, మార్చి 2026 మొదటి మూడు వారాల్లోనే పప్పుధాన్యాలు, ఇతర ఆహార పదార్థాల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా కందిపప్పు, పెసల ధరలు సామాన్యుడికి భారంగా మారాయి. ముడిసరుకుల వ్యయాలు అసాధారణంగా పెరగడంతో కంపెనీలు ఈ భారాన్ని కస్టమర్లపైకి నెట్టేస్తున్నాయి
వంట నూనెల మంట: యుద్ధ ప్రభావం వంట నూనెలపై తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా పొద్దుతిరుగుడు, వేరుశెనగ నూనెల ధరలు గడిచిన కొద్ది రోజుల్లోనే భారీగా పెరిగాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో అస్థిరత వల్ల దిగుమతి చేసుకునే నూనెల సరఫరా దెబ్బతినడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఇది ప్రతి ఇంటి వంట గది బడ్జెట్ను తలకిందులు చేస్తోంది.
ముంబైలో గ్యాస్ ధరల సెగ: వంట గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు తమ ధరలను పెంచక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉదాహరణకు ముంబైలో ఐదు తేప్లాల ప్యాక్ ధర రూ.50 నుండి రూ. 75కు చేరింది. గ్యాస్ సిలిండర్పై అధికారికంగా ప్రకటించిన రూ. 60 పెంపు కంటే కూడా.. సరఫరా కొరత భయంతో మార్కెట్లో రేట్లు ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి.
FMCG రంగంపై యుద్ధ ప్రభావం: క్రిసిల్ రేటింగ్స్ ప్రకారం.. సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, హెయిర్ ఆయిల్స్ వంటి ఉత్పత్తులలో ముడి చమురు సంబంధిత ఇన్పుట్ల వాటా 25-35శాతం ఉంటుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే ఈ కంపెనీల తయారీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీలు ధరలను 5-10శాతం పెంచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.