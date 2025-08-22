English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Home Loan Closure: హోం లోన్ క్లియర్ అయ్యాక చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఇదే..!!

Loan Repayment Tips: ఒక వ్యక్తి జీవితంలో గృహ రుణం పూర్తి చేయడం ఒక పెద్ద ఆర్థిక మైలురాయి. సంవత్సరాల తరబడి క్రమం తప్పకుండా ఈఎంఐలు చెల్లించిన తర్వాత, చివరి ఈఎంఐ కట్టిన రోజు నిజంగా ఒక గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది. అయితే, రుణం మొత్తం తీరిపోయింది కాబట్టి ఇక పని పూర్తయినట్లే అనుకోవడం పొరపాటు. గృహ రుణం క్లియర్ అయ్యాక చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు చాలా ఉంటాయి. ఇవి చేయకపోతే, భవిష్యత్తులో అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ముఖ్యమైన పనుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
లోన్ క్లోజర్ సర్టిఫికెట్ పొందడం రుణం మొత్తం తీరిన వెంటనే మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని బ్యాంక్ నుంచి లోన్ క్లోజర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడం. ఇది రుణం పూర్తిగా చెల్లించబడిందని ధృవీకరించే ఒక అధికారిక పత్రం. బ్యాంక్ నుంచి మీకు ఎలాంటి బకాయిలు లేవని ఈ సర్టిఫికెట్ స్పష్టంగా తెలుపుతుంది. ఈ పత్రాన్ని జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఈ రుణం గురించి ఎవరైనా అడిగితే లేదా ఏదైనా అనుమానం వస్తే ఈ సర్టిఫికెట్ చూపించవచ్చు. ఈ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు మీరు బ్యాంకుకు చెల్లించిన మొత్తం వడ్డీ, అసలు వివరాలతో కూడిన స్టేట్‌మెంట్‌ను కూడా అడిగి తీసుకోవడం మంచిది.

ఆస్తి పత్రాలను తిరిగి పొందడం రుణం తీసుకునేటప్పుడు మీ అసలైన ఆస్తి పత్రాలను బ్యాంకులో తనఖా పెడతారు. రుణం తీరిపోయిన తర్వాత, బ్యాంక్ ఆ పత్రాలను మీకు తిరిగి అప్పగిస్తుంది. ఈ పత్రాలను మీరు స్వయంగా లేదా బ్యాంకు అధికారి సమక్షంలో తీసుకోవాలి. పత్రాలు తీసుకునే ముందు, అన్ని పత్రాలు, సేల్ డీడ్, తనఖా పత్రం (మార్టగేజ్  డీడ్),  ఇతర సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు అన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఏదైనా పత్రం తప్పిపోయినా, లేదా చిరిగిపోయినా వెంటనే బ్యాంకు దృష్టికి తీసుకురావడం అవసరం.

మార్టగేజ్  డిస్చార్జ్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇదే అత్యంత కీలకమైన పని. రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లించినప్పటికీ, మీ ఆస్తిపై బ్యాంకు తనఖా (మార్టగేజ్ ) భారం అధికారికంగా తొలగించబడదు. ఈ భారాన్ని తొలగించడానికి సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో మార్టగేజ్  డిస్చార్జ్ డీడ్ లేదా రద్దు పత్రాన్ని నమోదు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియలో బ్యాంకు అధికారి మీతో కలిసి రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి వస్తారు. అక్కడ, తనఖా రద్దు పత్రంపై సంతకం చేసి, రిజిస్టర్ చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే మీ ఆస్తిపై బ్యాంకు హక్కులు పూర్తిగా తొలగిపోయి, మీ పేరు మీద ఆస్తి స్వచ్ఛంగా మారుతుంది. ఈ నమోదుకు అవసరమైన ఫీజులు మీరు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

సిబిల్ స్కోరు అప్ డేట్ రుణం క్లోజ్ అయిన తర్వాత, బ్యాంక్ ఈ సమాచారాన్ని క్రెడిట్ బ్యూరోలకు తెలియజేస్తుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ ప్రక్రియకు ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి, రుణం క్లోజ్ అయిన ఒక నెల తర్వాత, మీ క్రెడిట్ నివేదిక (CIBIL report)ని పరిశీలించుకోవాలి. మీ గృహ రుణం "క్లోజ్డ్" లేదా "సెటిల్డ్" అని అప్ డేట్ అయిందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. ఒకవేళ అది పెండింగ్‌లో ఉన్నా, లేదా "రైట్ ఆఫ్" వంటి తప్పు సమాచారం ఉన్నా, వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించి దాన్ని సరిచేయాలి. ఈ ప్రక్రియను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, భవిష్యత్తులో మీరు ఇతర రుణాలు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

గృహ రుణం క్లియర్ చేయడం ఒక ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సూచిస్తుంది. కానీ ఆ స్వేచ్ఛను పూర్తిగా అనుభవించాలంటే, పైన చెప్పిన అన్ని పనులను క్రమబద్ధంగా పూర్తి చేయాలి. ఇవి కేవలం సాంకేతికపరమైన పనులుగా కనిపించవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో మీ ఆస్తి హక్కులకు ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఇవి భద్రత కల్పిస్తాయి. కాబట్టి, చివరి ఈఎంఐ చెల్లించగానే విశ్రాంతి తీసుకోకుండా, ఈ పనులను కూడా పూర్తి చేయాలి.

