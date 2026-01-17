Evil Eye: 2026లో నరదిష్టి ఎక్కువగా తగిలే 5 రాశులు ఇవే.. ఇలా చేస్తే ఈజీగా బయటపడొచ్చు..!

Nara Disti: సంఖ్యా శాస్త్రం పరంగా, జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన రాశులకు నరదిష్టి ఎక్కువగా తగులుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆయా రాశుల వారు నరదిష్టి నివారణకు ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి ఈ 2026 కొత్త సంవత్సరంలో ఏయే రాశుల వారికి నరదిష్టి ఎక్కువగా తగులుతుందో, దాన్ని నుంచి బయటపడేందుకు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ 2026లో నరదిష్టి ఎక్కువగా తగిలే రాశుల్లో మొట్టమొదటి మిధున రాశి. ఈ రాశి వారు ఎప్పుడూ చురుకుగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మిధున రాశిని ద్విస్వభావ రాశి అనే పేరుతో పిలుస్తారు. మల్టిపుల్ టాస్కింగ్ ఎబిలిటీ ఈ రాశి వారికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల చురుగ్గా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ కారణంగా మిధున రాశి వారు అద్భుత విజయాలను అందుకుంటారు. దాని వల్ల ఇతరులు ఎక్కువగా అసూయ పడుతుంటారు. కాబట్టి మిధున రాశి వారికి నరదిష్టి ఎక్కువగా తగులుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. నరదిష్టి నుంచి బయట పడాలంటే పసుపు రంగు బ్యాండ్ని నిత్యం చేతికి ధరించాలని సూచించారు. ఇలా చేస్తే నరదిష్టి నుంచి సులభంగా బయటపడతారని చెబుతున్నారు.
నరదిష్టి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న రెండో రాశి కర్కాటక రాశి. ఈ రాశి వారు సహజ సిద్ధంగా సున్నితమైన స్వభావాన్ని కలిగుంటారు. ఈ స్వభావం వల్ల ప్రతీది శ్రద్ధగా గమనిస్తారు. ప్రతి విషయాన్ని ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రతి పనిని క్రమశిక్షణతో ఆచరిస్తారు. ఎటువంటి తప్పు లేకుండా బాగా గమనించి ప్రతి పనిని చేయటం వల్ల మిగిలిన వారికి ఈ రాశి వారిపై అసూయ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కర్కాటక రాశి వారు నరదిష్టి నుంచి బయటపడాలంటే నీలం రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవాలి. బ్లూ కలర్ బ్యాండ్ ఎప్పుడూ ధరించాలి. నీలం రంగుకి సంబంధించిన వస్త్రాలు ధరించాలి.
నరదిష్టి ప్రభావం ఎక్కువగా సోకే మూడో రాశి సింహ రాశి వాళ్లు. ఈ రాశి వాళ్లు సాహస వంతులు, ధైర్యవంతులు. ఆత్మ విశ్వాసంతో అకాశాన్ని అధిరోహించగల సత్తా ఉన్న వాళ్లు. అంతటి ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వీరిలో ఉండటం వల్ల సహజంగానే ఈ లక్షణాలు ఎదుటి వారికి అసూయను కలిగింపజేస్తాయి. 2026లో ఈ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. అందువల్ల ఈ రాశి వారికి దృష్టి దోషం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని నుంచి బయటపడాలంటే సింహ రాశి వాళ్లు ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్ కుడి చేతికి నిత్యం ధరించాలి.
2026లో దృష్టి దోషం వల్ల ఇబ్బంది పడబోతున్న నాలుగో రాశి తుల రాశి. వీరికి దృష్టి దోషం ఎందుకు తగులుతుందంటే.. తుల రాశి వాళ్లు ఎంతో ప్రశాంతంగా, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు. ఆకర్షణీయమైనటువంటి స్వభావం కలిగుంటారు. దీని వల్ల ఈ రాశి వారికి నరదృష్టి ఎక్కువగా సోకే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తుల రాశి వారు నిత్యం పింక్ కలర్ బ్యాండ్ని ధరించాలి. పింక్ కలర్ బ్యాండ్ కుడి చేతికి ధరించినట్లయితే సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎదుటి వాళ్ల నరదృష్టి ప్రభావం నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తెస్తుంది.
2026లో దృష్టి దోషం ఎక్కువగా తగలబోయే 5వ రాశి మీన రాశి. ఈ రాశి వాళ్లు 2026లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రాశి వారికి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్లకి శాశ్వత శత్రువుల ఉండరు. శత్రువులు ఉన్నా మిత్రులుగా మార్చుకుంటారు. కష్టాల్లో ఉన్న వారికి మీన రాశి వారు సాయం చేస్తారు. ఎప్పుడూ అవిశ్రాంతంగా అందరి కోసం పాటు పడే లక్షణం ఉంటుంది. ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలు ఇతరులు వీరిని చూసే అసూయపడేలా కలిగింపజేస్తాయి. దాని వల్ల దిష్టి ఎక్కువగా తగులుతుంది. ఈ దోషం నుంచి బయటపడాలంటే మీన రాశి వాళ్లు గ్రీన్ కలర్ బ్యాండ్ను నిత్యం కుడి చేతికి ధరించాలని పండితులు సూచించారు.