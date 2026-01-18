Gold Production: ప్రపంచంలోని బంగారం అంతా ఈ 5 దేశాల్లోనే.. 70 శాతం ఇక్కడే!

In These 5 Countries Have Total World Gold Production Its 70 Percent Occupy In World Trade: బంగారం అంటే అందరికీ మక్కువ. భారతదేశంలో అత్యంత ఇష్టపడే బంగారం అతి తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుండగా.. ప్రపంచ దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లో మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది. ప్రపంచంలో బంగారం ఐదు దేశాల్లో ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆయా దేశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
బంగారంపై మక్కువ ఉన్నా.. డిమాండ్ భారీగా ఉన్నా భారతదేశంలో బంగారం ఉత్పత్తి తక్కువగా లభిస్తుంది. ఉత్పత్తి తక్కువ ఉండడంతో.. దిగుమతి చేసుకుంటుండడంతో బంగారంపై ధరలు దేశంలో అత్యధికంగా ఉన్నాయి. మరి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం ఉత్పత్తి చేసే దేశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఏడాది కాలంలో బంగారం ధర 60 శాతానికి పైగా పెరగడంతో బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో భారీగా ఉంది. చరిత్రలో ఎన్నడూ చూడని స్థాయికి బంగారం ధర చేరుకుంది. 2025 లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి దేశం చైనా. డ్రాగన్ దేశం సంవత్సరానికి దాదాపు 380.2 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బంగారం ఉత్పత్తిలో చైనా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
బంగారం ఉత్పత్తిలో రష్యా రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సంవత్సరంలో 330.0 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంటుంది. బంగారాన్ని అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో ఆస్ట్రేలియా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ దేశంలో దాదాపు 284.0 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది. ఈ మూడు దేశాలు ప్రపంచ బంగారు మార్కెట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
కెనడా బంగారం ఉత్పత్తిలో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశంలో సంవత్సరానికి 202.1 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అగ్రరాజ్యం అమెరికా బంగారం ఉత్పత్తిలో ఐదో స్థానంలో నిలుస్తుండగా.. ఈ దేశంలో 158.0 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి జరుగుతుంటుంది. అమెరికాలోని నెవాడా రాష్ట్రం ఒక్కటే ఆ దేశం మొత్తం బంగారం ఉత్పత్తిలో దాదాపు 75 శాతం అందిస్తుండడం గమనార్హం.
బంగారం ఉత్పత్తిలో ఘనా (140.6 టన్నులు) 6వ స్థానంలో నిలవగా.. మెక్సికో (140.3 టన్నులు) 7వ స్థానంలో, ఇండోనేషియా (140.1 టన్నులు) 8వ స్థానంలో, పెరూ (136.9 టన్నులు) 9వ స్థానంలో, ఉజ్బెకిస్తాన్ (129.1 టన్నులు) టాప్ 10లో ఉంది.