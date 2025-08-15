5 More Countries Celebrates Idepenence Day: ఈరోజు 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను భారత్ జరుపుకుంటుంది. ఆగస్టు 15వ తేదీ ప్రతి ఏడాది ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. అయితే భారత్ తో పాటు మరో 5 దేశాలకు కూడా ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాయి. ఆ దేశాల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
1947 ఆగస్టు 15వ తేదీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం పొందిన రోజు. ఈరోజు ఎంతో ప్రత్యేకం కొన్ని కోట్ల మంది భారతీయులు పండుగలా జరుపుకునే రోజు. బ్రిటిష్ వారి నుంచి ఈ రోజు మనం స్వాతంత్రం పొందాం. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు ఎర్రకోటపై మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. అయితే భారత్ తో పాటు ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకునే దేశాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
కొరియా.. జపాన్ నుంచి నార్త్ కొరియా, సౌత్ కొరియా కూడా విముక్తి పొందాయి. ఆగస్టు 15వ తేదీ వాళ్ళు కూడా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. 35 ఏళ్లుగా జపాన్ ఈ కొరియా సామ్రాజ్యాన్ని పాలించాయి. అయితే ఆగస్టు 15వ తేదీ 1945న లిబరేషన్ డేగా జరుపుకుంటారు.
బహ్రెయిన్.. మన దేశంతో పాటు ఆగస్టు 15వ తేదీ బహ్రెయిన్కు కూడా ఇండిపెండెన్స్ డే. 1971 ఆగస్టు 15వ తేదీ బ్రిటన్ వారి నుంచి వీళ్లకు కూడా విముక్తి కలిగింది. అయితే వీళ్ళు మాత్రం డిసెంబర్ 16వ తేదీ ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఆరోజు ఎమ్మీ సల్మాన్ ఆల్ ఖలీఫా స్మారకార్థం ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటారు.
కాంగో.. ఫ్రెంచ్ ఈక్విటోరియల్ ఆఫ్రికాలో ఒక భాగం, కాంగో ఫ్రాన్స్ నుంచి 1960 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్రం పొందింది. ఆగస్టు 15వ తేదీ ప్రతి ఏడాది ఇది కూడా ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలు జరుపుకుంటుంది.
లిక్టెన్స్టేన్.. ఆగస్టు 15వ తేదీ ఈ లిక్టెన్స్టేన్ (Liechtenstein) కూడా ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అయితే వీళ్ళు ఈరోజు 'నేషన్స్ డే' ని కూడా నిర్వహించుకుంటారు. అంటే ఫీస్ట్ ( క్యాథలిక్ హాలిడే) తోపాటు ప్రిన్స్ జోసెఫ్ 2 పుట్టినరోజు రెండు కలిపి ఈ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.