ITR refund status
దేశవ్యాప్తంగా ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ ఆలస్యం కావడంతో గత కొన్ని వారాలుగా పన్ను చెల్లింపుదారులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చాలా మంది తమ రీఫండ్లు నెలల తరబడి పెండింగ్లో ఉండటంతో ఫిర్యాదులు కూడా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆదాయపు పన్ను శాఖ కీలక చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం
తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఆదాయపు పన్ను శాఖ రీఫండ్ ప్రాసెసింగ్ను వేగవంతం చేసింది. ముఖ్యంగా గత 24 గంటల్లో భారీ మొత్తాల రీఫండ్లు ఖాతాల్లోకి జమ అయినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణ వ్యక్తులతో పాటు వ్యాపారులు, కంపెనీలకు సంబంధించిన పెద్ద రీఫండ్లు కూడా విడుదలైనట్లు తెలుస్తోంది.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ల సమాచారం ప్రకారం.. చాలా మంది తమ ఖాతాల్లో ఒక్కసారిగా లక్షలు, కొందరికి కోట్ల రూపాయల వరకు రీఫండ్లు వచ్చినట్లు చెప్పారు. ముఖ్యంగా రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.17 లక్షల వరకు రీఫండ్ వచ్చిన కేసులు కూడా ఉన్నాయని వారు వెల్లడించారు. ఇది పన్ను చెల్లింపుదారులకు పెద్ద ఊరటగా మారింది.
ఇప్పటికే పార్లమెంట్లో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరీ కూడా ఈ విషయంపై స్పందించారు. ఫిబ్రవరి 4 నాటికి సుమారు 8.8 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు దాఖలయ్యాయని, వాటిలో సుమారు 24 లక్షల రిటర్న్లు మూడు నెలలకుపైగా ప్రాసెస్ కావాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఈ పెండింగ్ను తగ్గించేందుకు శాఖ ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
రిఫండ్లు కేంద్రీకృత ప్రాసెసింగ్ కేంద్రం (CPC) ద్వారా దశలవారీగా విడుదల అవుతున్నాయి. ఒకేసారి అన్ని రీఫండ్లు కాకుండా, బ్యాచ్లుగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. అందుకే కొందరికి రీఫండ్ వచ్చినా, మరికొందరికి ఇంకా కొంత సమయం పట్టవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చట్టం ప్రకారం, ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసిన ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత తొమ్మిది నెలల్లోపు సెక్షన్ 143(1) ప్రకారం ప్రాసెసింగ్ పూర్తవ్వాలి. అంటే 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన రిటర్న్లు సెప్టెంబర్ 30, 2026లోపు ప్రాసెస్ కావాలి.
అంతేకాదు, ‘నడ్జ్’ క్యాంపెయిన్ ద్వారా పాత రిటర్న్లను సవరించేందుకు పన్ను చెల్లింపుదారులను ప్రోత్సహించారు. దీని వల్ల ప్రభుత్వానికి అదనపు పన్ను ఆదాయం కూడా వచ్చింది. దీంతో ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ ప్రక్రియ మళ్లీ గాడిలో పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇంకా రీఫండ్ రాకపోయిన వారు ఆందోళన చెందకుండా కొద్ది రోజులు వేచి చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. త్వరలోనే మిగిలిన రీఫండ్లు కూడా విడుదలయ్యే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.