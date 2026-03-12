English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Income Tax Savings: మార్చి 31లోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..2 లక్షల పొందే అవకాశం మిస్ చేయకండి!

Income Tax Savings: మార్చి 31లోపు ఈ పనులు పూర్తి చేయండి..2 లక్షల పొందే అవకాశం మిస్ చేయకండి!

Income Tax Savings Update: ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియడానికి ముందు సరైన పెట్టుబడులు పెట్టితే ఆదాయ పన్నులో మంచి మినహాయింపులు పొందవచ్చు. మార్చి 31లోపు పూర్తి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి.
 
ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు సమయం దగ్గరపడుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈసారి కూడా మార్చి 31తో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లించే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా సరైన పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా ఆదాయ పన్నులో గణనీయమైన మినహాయింపులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

మొదటగా సెక్షన్ 80C కింద పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా పన్ను ఆదా చేయవచ్చు. ఈ సెక్షన్ కింద ELSS (Equity Linked Saving Scheme), PPF (Public Provident Fund) వంటి పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టితే గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంది. చాలా మంది చివరి సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మరిచిపోతారు. అందుకే మార్చి 31కి ముందే ఈ విషయాన్ని పూర్తి చేయడం మంచిది.

అదే విధంగా NPS (National Pension System)లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా కూడా అదనపు పన్ను ప్రయోజనం పొందవచ్చు. సెక్షన్ 80CCD(1B) కింద రూ.50,000 వరకు అదనపు మినహాయింపు లభిస్తుంది. భవిష్యత్తులో పెన్షన్ కోసం ఇది మంచి సేవింగ్ ప్లాన్‌గా కూడా భావిస్తున్నారు.  

ఇక ఆరోగ్య భీమా కూడా పన్ను మినహాయింపుకు ఉపయోగపడుతుంది. సెక్షన్ 80D కింద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లించిన వారికి రూ.25,000 నుండి రూ.50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య భీమా కోసం చెల్లించిన ప్రీమియం కూడా ఇందులో చేర్చుకోవచ్చు.  

ఇంటి రుణం తీసుకున్న వారికి కూడా పన్ను ప్రయోజనం ఉంది. సెక్షన్ 24(b) కింద హోమ్ లోన్ వడ్డీపై సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ.2 లక్షల వరకు డిడక్షన్ పొందవచ్చు. దీంతో ఆదాయ పన్ను భారాన్ని కొంత తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే సేవా సంస్థలకు విరాళాలు ఇచ్చిన వారు సెక్షన్ 80G కింద పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు. అయితే విరాళం ఇచ్చిన సంస్థ ప్రభుత్వం గుర్తించినదే కావాలి.

