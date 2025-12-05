English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Labor Code: జీతం తగ్గుతుంది.. ఈ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.. లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఎలా మార్చబోతోందో చూడండి..!!

New Labour Codes 2025: కొత్త లేబర్ కోడ్ 2025 ప్రకారం.. ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం సీటీసీలో 50శాతంగా ఉండటం తప్పనిసరి. బేసిక్ పెరగడంతో పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ తగ్గింపులు పెరిగి ఉద్యోగి చేతికి వచ్చే  జీతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ వంటి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు మరింత పెరుగుతాయి.అయితే జీత నిర్మాణంలో మాత్రం భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం. 
1 /6

కొత్త లేబర్ కోడ్ 2025..జీత నిర్మాణంలో భారీ మార్పులు:  2025లో అమల్లోకి రానున్న కొత్త లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీత నిర్మాణంలో కీలక మార్పులను తీసుకురానుంది. ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రతి ఉద్యోగి బేసిక్ సాలరీ  వారి మొత్తం సీటీసీలో కనీసం 50శాతం ఉండాలి. ఇప్పటి వరకు చాలా కంపెనీల్లో బేసిక్ జీతం తక్కువగా.. అలవెన్సులు ఎక్కువగా ఇచ్చేవారు. కానీ కొత్త నియమంతో ఈ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోనుంది.

2 /6

బేసిక్ పెరుగుదల.. PF, గ్రాట్యుటీ కూడా పెరుగుతాయి: బేసిక్ సాలరీ పెరగడం వల్ల  పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ వంటివి తగ్గుతాయి. అంటే ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే నెల జీతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.  కానీ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు మాత్రం పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వం ఈ మార్పుల ద్వారా ఉద్యోగులకు పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు సమానంగా అందేలా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

3 /6

CTCలో 50శాతానికి  తగ్గితే:  కొత్త నియమాల ప్రకారం బేసిక్ పే, కరువు భత్యం, నిలుపుదల భత్యం  మాత్రమే వేతనాల్లో భాగంగా పరిగణిస్తాయి. ఇవి కలిపి CTCలో 50శాతానికి  తగ్గితే, సంస్థలు తప్పనిసరిగా బేసిక్‌ను పెంచాలి. ఫలితంగా ఇప్పటివరకు అలవెన్సుల రూపంలో ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే సంస్థలు తమ జీత నిర్మాణాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

4 /6

 బోనస్, ప్రోత్సాహకాలపై ప్రభావం: బోనస్ , ఇన్సెంటివ్‌ల విషయంలో కూడా నియమాలు మరింత స్పష్టత పొందుతున్నాయి. ఉద్యోగ ఒప్పందంలో బోనస్ లేదా ప్రోత్సాహకం భాగంగా ఉంటే..  అది వేతన నిర్మాణంలో చేరుతాయి. కానీ విచక్షణా బోనస్ (discretionary bonus)గా కంపెనీ ఇస్తే మాత్రం.. అది వేతనాల్లో పరిగణించరు.  దీంతో భవిష్యత్తులో సంస్థలు అలవెన్సులు, బోనస్ నిర్మాణాన్ని సవరించే అవకాశం ఉంది.

5 /6

సెలవు నగదు చెల్లింపుపై మార్పులు: ఉద్యోగం నుంచి వైదొలిగే సమయంలో అందే సెలవు నగదు చెల్లింపులు సాధారణంగా వేతనాల్లో చేర్చరు. అయితే ఏటా క్రమం తప్పకుండా సెలవు నగదు చెల్లింపు ఇస్తే, అది వేతనంలో భాగంగా పరిగణించే అవకాశం ఉంది. దీనిపై త్వరలో మరింత స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.

6 /6

ఉద్యోగుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం:  ఈ కొత్త లేబర్ కోడ్  ప్రభావం ఉద్యోగుల హ్యాండ్ సాలరీపై కనిపిస్తుంది. బేసిక్ పెరగడం వల్ల  పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ డిడక్షన్లు పెరిగి, ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గవచ్చు. అయితే దీర్ఘకాలంలో ఉద్యోగులకు అందే రిటైర్మెంట్,  భద్రతా ప్రయోజనాలు మాత్రం మరింత పెరుగుతాయి. సంస్థలు వార్షిక వేతనాన్నితగ్గించకపోయినా, బోనస్‌లు, అలవెన్సులు, ప్రోత్సాహకాల్లో మార్పులు చేసి ఖర్చులను సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉంది.

New Labour Codes 2025 New Labour Codes Take home salary new labour codes gratuity rule EPF Gratuity 4 labour codes New labour code 2025 implementation date

