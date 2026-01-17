India vs New Zealand 3rd ODI Updartes: కివీస్లో తొలి వన్డేలో దుమ్ములేపిన టీమిండియా.. రెండో వన్డేలో తడపడింది. మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ 1-1తో సమంగా నిలవడంతో ఆఖరి మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ సొంతం చేసుకోవాలని గిల్ సేన చూస్తుండగా.. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి భారత్కు చెక్ పెట్టాలని న్యూజిలాండ్ భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్కు టీమిండియా తుది జట్టు ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంది.
కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఓపెనింగ్ చేయనున్నాడు. గత రెండు మ్యాచ్ల్లో విఫలమైన రోహిత్.. ఈ మ్యాచ్లో అదరగొట్టాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. కెప్టెన్ శుభ్మాన్ గిల్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. వరుసగా రెండు హాఫ్ సెంచరీలు బాదాడు.
సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్లో కీలకం కానున్నాడు. తొలి మ్యాచ్లో తృటిలో సెంచరీ మిస్ కావడంతో.. ఈ మ్యాచ్లో ఫినిష్ చేయాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. నాలుగో స్థానంలో వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్పై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఎలాంటి సమయంలో అయినా మ్యాచ్ను మలుపుతిప్పగల సత్తా ఉన్న ఆటగాడు అయ్యర్.
రెండో వన్డేలో అద్భుతమైన సెంచరీతో కేఎల్ రాహుల్ తన మీద ఉన్న అనుమానలు అన్నీ పటాపంచల్ చేశాడు. ఫినిషర్గా.. వికెట్ కీపర్గా అదరగొడుతున్నాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయంతో తుది జట్టులో ఛాన్స్ దక్కించుకున్న నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి.. బ్యాట్తో, బంతితో నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
రవీంద్ర జడేజా స్థానంలో ఆయుష్ బదోని తీసుకోవాలని డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి. మేనేజ్మెంట్ ఆ సాహాసం చేస్తుందో లేదో చూడాలి. స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్గా కుల్దీప్ యాదవ్ తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయం.
పేసర్లు మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణాకు తోడు ప్రసిద్ద్ కృష్ణ స్థానంలో అర్ష్దీప్ సింగ్ను తుది జట్టులో తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రసిద్ద్ వికెట్లు తీస్తున్నా.. ధారళంగా పరుగులు సమర్పిస్తున్నాడు.