  • Telugu News
  • Photos
  • Abhishek Sharma: యువ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌.. కివీస్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం

Abhishek Sharma Sensational Knock India Beat New Zealand By 48 Runs In 1st T20 Match At Nagpur: వన్డే సిరీస్‌ను కోల్పోయిన భారత్‌ అద్భుతంగా పుంజుకుని టీ20 సిరీస్‌ను విజయంతో ప్రారంభించింది. తొలి మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై 48 పరుగుల తేడాతో భారత జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో టీమిండియా పైచేయి సాధించగా.. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /5

స్వదేశంలో జరిగిన న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌ కోల్పోయిన భారత జట్టు టీ20 సిరీస్‌ను విజయంతో శుభారంభం చేశాడు. తొలి మ్యాచ్‌లో 48 పరుగుల తేడాతో కివీస్‌ను టీమిండియా ఓడించింది. తొలి విజయంతో న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ పైచేయి సాధించింది.

2 /5

నాగ్‌పూర్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 7 వికెట్లు కోల్పోయి 238 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుతంగా ఆడి 35 బంతుల్లో 84 పరుగులు సాధించాడు. 5 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. రింకూ సింగ్ 20 బంతుల్లో 44 రాణించగా.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32), హార్దిక్ పాండ్య (25) పర్వాలేదనిపించారు.

3 /5

మిగతా ఆటగాళ్లు సంజు శాంసన్ (10), ఇషాన్ కిషన్ (8), శివమ్ దూబె (9) తక్కువ స్కోర్‌కే పరిమితమయ్యారు. బౌలింగ్‌లో కివీస్ బౌలర్లు జాకబ్ డఫీ, కైల్ జేమీసన్ తలా రెండు వికెట్లు తీయగా.. క్రిస్టియన్ క్లార్క్, ఇష్ సోధి, మిచెల్ శాంట్నర్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

4 /5

లక్ష్యఛేదనకు దిగిన న్యూజిలాండ్‌ బ్యాటర్లు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 190 పరుగులకు పరిమితమై తొలి మ్యాచ్‌ను కోల్పోయారు. గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ 40 బంతుల్లో 78 అదరగొట్టగా.. మార్క్‌ చాప్‌మన్‌ (39) రాణించాడు. మిగతా టిమ్‌ రాబిన్సన్ (21) డరెల్ మిచెల్‌ (28), శాంట్నర్‌ (20*) కొన్ని పరుగులు జోడించారు. బౌలింగ్‌లో వరుణ్‌ చక్రవర్తి, శివమ్‌ దూబె రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, హార్దిక్‌ పాండ్య, అక్షర్‌ పటేల్‌ ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

5 /5

ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో తొలి విజయంతో భారత జట్టు 1-0తో ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. వన్డే సిరీస్‌ను కోల్పోయిన అనంతరం టీ20 సిరీస్‌ను విజయంతో ప్రారంభించడం విశేషం. ఇదే ఊపుతో ఈ సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకోవాలని భారత అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇరు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 శుక్రవారం జనవరి 23 రాయ్‌పూర్‌లో జరగనుంది.

India Vs New Zealand IND vs NZ sports cricket India vs New Zealand 1st T20I Highlights Abhishek Sharma Ind vs NZ T20I Nagpur

