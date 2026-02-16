India vs Pakistan Highlights: ఆ ఇద్దరితో బౌలింగ్ చేయించి.. పాక్ పరువు తీసేసిన సూర్య భాయ్

India vs Pakistan T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచ కప్లో టీమిండియా జెత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను మరోసారి చిత్తు చేసి సూపర్-8కి దూసుకువెళ్లింది. కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్.. పాక్ ముందు 176 పరుగుల టార్గెట్ ఉంచింది. అనంతరం పాకిస్థాన్ 18 ఓవర్లలో 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తీసుకున్న ఓ నిర్ణయంతో పాక్ బ్యాట్స్మెన్ పరువు మొత్తం పోయింది.
వరల్డ్ కప్ ప్రారంభానికి ముందు బంగ్లాదేశ్కు మద్దతుగా తాము భారత్తో మ్యాచ్ ఆడబోమంటూ పాకిస్థాన్ గంభీరాలు పలికింది. ఐసీసీ రంగంలోకి దిగి వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో దెబ్బకు దిగి వచ్చి.. మ్యాచ్ ఆడతామంటూ ప్రకటించింది.
అయితే భారత్ చేతిలో దారుణ ఓటమి తరువాత బాయ్కాట్ చేసినా బాగుండు అని పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. ఇషాన్ కిషన్ చితక్కొట్టుడుకు తోడు బౌలర్ల దెబ్బకు పాక్ టీమ్ కుదేలైంది.
పాక్ పేసర్ షాహీన్ ఆఫ్రిది భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్న పిచ్పై మన పేసర్లు హార్ధిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా చెలరేగిపోవడం పాకిస్థాన్ ఫ్యాన్స్ను షాక్కు గురిచేసింది.
ఛేజింగ్లో ఏ దశలోనూ పోటీ ఇవ్వలేక కింద మీద పడుతున్న పాక్ టీమ్ పరువు తీసేలా పార్ట్ టైమ్ స్పిన్నర్లు తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్తో కూడా బౌలింగ్ చేయించాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్.
వీరిద్దరు బౌలింగ్ చేయించి పాక్ క్రికెట్ టీమ్ మరింత తీశారంటూ ఆ దేశ నిపుణులు, జర్నలిస్టులు అంటున్నారు. తన తొలి బంతికే వికెట్ తీసిన తిలక్ మొత్తంగా రెండు ఓవర్లలో 11 పరుగులు ఇచ్చాడు. రింకూ సింగ్ ఒక ఓవర్ వేసి 9 పరుగులు ఇచ్చాడు.