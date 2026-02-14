IND Vs PAK Match: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా నేడు కొలంబో వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ రెండు టీమ్స్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగనుంది. ఇప్పటికే తమ తొలి మ్యాచ్లను గెలిచిన ఈ ఇరు జట్లు.. ఎలాగైనా ఈరోజు ఆటలో గెలవాలనే పంతంతో ఉన్నారు. ఇక ఈ ఎపిక్ పోరులో కీలకంగా మారిన ముగ్గురు ఆటగాళ్ల మీదే అందరి చూపు ఉంది. మరి ఆ ప్లేయర్స్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
T20 ప్రపంచ కప్ 2026లో నేడు జరగనున్న భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ పైనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది. మొదట్లో భారత్తో ఆడటానికి నిరాకరించిన పాక్.. తర్వాత ఆడతానంటూ చెప్పడంతో ఈ మ్యాచ్ మరింత ఆసక్తికరంగా మారనుంది.
ఈ చారిత్రాత్మక భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో ముఖ్యంగా ముగ్గురు స్టార్ ఆటగాళ్లైనా అభిషేక్ శర్మ, హార్ధిక్ పాండ్యా, వరుణ్ చక్రవర్తి పైనే అందరి చూపు ఉంది. ఈ ముగ్గురు స్టార్ ప్లేయర్స్ ఒంటరిగా మ్యాచ్ దిశనే మార్చగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ పాకిస్తాన్ జట్టుకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారవచ్చు. అతడు పూర్తిగా ఫిట్గా ఉండి ఆడితే అది పాక్ జట్టుకు సమస్యే. ఆసియా కప్లో అభిషేక్ షహీన్ అఫ్రిది వేసిన మొదటి బంతికే సిక్స్ కొట్టి పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. అతడి దూకుడు బ్యాటింగ్ శైలి పాకిస్తాన్ బౌలర్లపై ఒత్తిడి తెస్తుంది. అందుకే ఎడమ చేతి బ్యాట్స్మన్ అయిన అభిషేక్ పైనే అందరి దృష్టి ఉంటుంది.
హార్ధిక్ పాండ్యా భారత జట్టు స్టార్ ఆల్రౌండర్గా పాకిస్తాన్కు ఎప్పుడూ చుక్కలు చూపిస్తాడు. పాక్పై హార్ధిక్ రికార్డు.. బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లో కూడా మెరుగ్గా ఉంది. టీ20ల్లో పాకిస్తాన్తో ఆడిన మ్యాచ్ల్లో హార్ధిక్ 15 వికెట్లు తీశాడు.
వరుణ్ చక్రవర్తి భారత స్పిన్నర్గా బ్యాట్స్మెన్లను తన వైవిధ్యమైన స్పిన్తో కట్టిపడేస్తాడు. ప్రస్తుతం అతడు ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ టీ20 బౌలర్గా ఉన్నాడు. అతడి బౌలింగ్ని బ్యాట్స్మెన్లు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. కొలంబో పిచ్ స్పిన్నర్లకు బాగా సహకరిస్తుంది కాబట్టి వరుణ్ అక్కడ మరింత ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. పాకిస్తాన్తో జరిగే మ్యాచ్లో అందరి దృష్టి వరుణ్ మీదే ఉంటుంది.