India Vs South Africa T20 Playing 11: సఫారీలపై వన్డే సిరీస్ నెగ్గిన ఉత్సాహంతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్కు సిద్ధమవుతోంది టీమిండియా. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ బ్యాటింగ్తో ఎంజాయ్ చేసిన ఫ్యాన్స్.. అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ బౌండరీల షో చూసేందుకు రెడీ అయ్యారు. కటక్ వేదికగా మంగళవారం రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది. గాయాల నుంచి కోలుకుని శుభ్మన్ గిల్, హార్దిక్ పాండ్యా తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారు. ప్లేయింగ్-11 ఎలా ఉంటుందో ఓ లుక్కేయండి..
అభిషేక్ శర్మతో కలిసి శుభ్మన్ గిల్ ఓపెనింగ్ చేయడం ఖాయం. టెస్ట్ సిరీస్ మధ్యలో గాయం కారణంగా వైదొలిగిన గిల్.. పూర్తి ఫిట్నెస్తో టీ20 సిరీస్కు వచ్చాడు. ఈ ఫార్మాట్లో గత కొంతకాలంగా విఫలం అవుతున్న గిల్.. ఈ సిరీస్తో అయినా సత్తా చాటుతాడో లేదో చూడాలి.
అభిషేక్ శర్మ భీకరఫామ్లో ఉండడం టీమిండియాకు కలిసి వచ్చే అంశం. వన్డౌన్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా జోరందుకుంటే ఇక తిరుగుండదు. కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత సూర్య బ్యాటింగ్ ఫామ్ కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
నాలుగో స్థానంలో తిలక్ వర్మ రానున్నాడు. ఆసియా కప్ ఫైనల్ నుంచి తిలక్ వర్మ పేరు మార్మోగిపోతుంది. మిడిల్ ఆర్డర్లో తిలక్ కీలకం కానున్నాడు. 5వ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ ఆడనున్నాడు. అయితే పరిస్థితులను బట్టి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పులు ఉంటాయి.
ఆల్రౌండర్ హార్థిక్ పాండ్యా గాయం నుంచి కోలుకుని తిరిగి రావడంతో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో టీమిండియాకు మరింత ప్లస్ అయింది. బుమ్రాతో కలిసి కొత్త బంతితో బౌలింగ్ చేయనున్నాడు పాండ్యా.
శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ కూడా తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయం. అయితే స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్గా కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తిలతో ఒకరికి చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది.
వన్డే సిరీస్కు విశ్రాంతి తీసుకున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా.. టీ20 సిరీస్లో సత్తా చాటేందుకు రెడీ అయ్యాడు. అర్ష్దీప్ సింగ్ కూడా తుది జట్టులో ఉండనున్నాడు.
భారత్ తుది జట్టు ఇలా.. (అంచనా): అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి/కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్.