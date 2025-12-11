IND vs SA T20 playing XI: దక్షిణాఫ్రికాపై తొలి టీ20 మ్యాచ్లో సూపర్ విక్టరీ సాధించిన సూర్యకుమార్ సేన.. రెండో టీ20 మ్యాచ్కు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో సిద్ధమైంది. తొలి టీ20 టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైనా.. హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్రౌండ్ షోకు తోడు బౌలర్లు రాణించడంతో భారత్ గెలుపొందింది. ముల్లాన్పూర్ వేదికగా గురువారం రాత్రి 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. తుది జట్టులో సంజూ శాంసన్కు చోటు దక్కుతుందా..? వరుసగా విఫలం అవుతున్న గిల్కు కొనసాగిస్తారా..?
తొలి టీ20 మ్యాచ్లో 101 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించిన భారత్.. రెండో మ్యాచ్కు తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు. శుభ్మన్ గిల్ను ఎలాగైనా భవిష్యత్లో కెప్టెన్గా చూడాలని భావిస్తున్న మేనేజ్మెంట్, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఓపెనర్గా కొనసాగించేందుకే మొగ్గు చూపుతోంది.
వికెట్ కీపర్గా జితేశ్ శర్మను తీసుకుంటుంండడంతో సంజూ శాంసన్కు చివరి ప్లేయింగ్-11లో చోటు కష్టమైంది. గతేడాది ఓపెనర్గా అదరగొట్టిన సంజూను కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కావాలనే పక్కనబెడుతున్నానే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
గాయం నుంచి కోలుకుని రీఎంట్రీ ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా.. 28 బంతుల్లో 59 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. పాండ్యా రాకతో బౌలింగ్లో భారత్ బలం మరింత పెరిగింది.
సరైన ఫినిషర్ కోసం చూస్తున్న మేనేజ్మెంట్.. జితేశ్ శర్మకే ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తోంది. గిల్ ఓపెనింగ్ స్థానం.. జితేశ్ కోసం మిడిల్ ఆర్డర్ స్థానాలను సంజూ త్యాగం చేసినట్లయింది. శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ ఆల్రౌండర్లుగా కొనసాగనున్నారు.
టీ20ల్లో నంబర్ వన్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ పవర్ ప్లేలో టీమిండియాకు కీలకం కానున్నాడు. ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీస్తూ.. ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాడు. బుమ్రాతో కలిసి కొత్త బంతిని పంచుకోనున్నాడు.
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ ఫామ్ కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తొలి మ్యాచ్లో సిక్స్, ఫోర్తో టచ్లోకి వచ్చినట్లు కనిపించినా.. భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్తో అయినా సూర్య భాయ్ ఫామ్ అందుకోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
టీమిండియా తుది జట్టు (అంచనా): అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చకరవర్తి, అర్ష్దీప్ సింగ్.