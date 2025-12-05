English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ind Vs SA Playing 11: ఫైనల్‌గా దారికొచ్చిన గౌతమ్‌ గంభీర్.. ఆ సూపర్ ప్లేయర్‌కు తుది జట్టులో ఛాన్స్..!

India Vs Vs South Africa Playing 11: విశాఖపట్నం వేదికగా భారత్-సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఆఖరి వన్డే మ్యాచ్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. తొలి వన్డేలో టీమిండియా విజయం సాధించగా.. రెండో వన్డేలో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపొందింది. ఇప్పటికే టెస్ట్ సిరీస్‌లో వైట్‌వాష్‌కు గురైన భారత్.. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది. దీంతో తుది జట్టులో మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. వాషింగ్టన్ సుందర్‌, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలపై వేటు పడనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. మరి వీరిద్దరు ప్లేస్‌లో ఎవరిని తీసుకుంటారో ఇక్కడ చూద్దాం..
 
1 /7

రాయ్‌పూర్‌ వన్డేలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ధారళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. 8.2 ఓవర్లలో 85 పరుగులు ఇచ్చాడు. రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విఫలం కావడంతో మూడో వన్డేకు తుది జట్టులో చోటు అనుమానంగా మారింది.   

2 /7

నితీష్ కుమార్ రెడ్డి పేరును మేనేజ్‌మెంట్‌ పరిశీలిస్తోంది. మూడో పేసర్‌గా.. బ్యాట్స్‌మెన్‌గా నితీశ్‌ టీమ్‌కు ఉపయోగపడతాడని భావిస్తోంది. నితీష్‌ టీమ్‌లోకి వస్తే.. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత బలపడుతుంది.   

3 /7

ప్రసిద్ద్ కృష్ణతోపాటు వాషింగ్టన్ సుందర్‌ను పక్కనపెడితే.. బౌలింగ్‌ పరంగా భారత్‌కు ఇబ్బందులు ఎదరవుతాయి. బౌలింగ్ ఆప్షన్స్‌ తగ్గిపోతాయి. వైజాగ్‌లో మంచు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో బౌలర్లపై ఎక్కువ భారం పడుతుంది.   

4 /7

రెండు వన్డేల్లోనూ అటు బ్యాటింగ్.. ఇటు బౌలింగ్‌లో విఫలమైన వాషింగ్టన్ సుందర్‌పై వేటు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సుందర్ ప్లేస్‌లో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్‌మెన్‌ను తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.   

5 /7

వాషింగ్టన్ సుందర్‌ ప్లేస్‌లో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్‌మెన్‌గా రిషబ్ పంత్ ఎంట్రీ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పంత్ ఆడితే.. కీపింగ్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటాడు. ఫినిషింగ్‌లో టీమిండియా మరింత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది.  

6 /7

పంత్‌ను కాదనుకుంటే.. తిలక్ వర్మకు అవకాశం దక్కుతుంది. ఐదో స్థానంలో తిలక్ వర్మ సెట్ అవుతాడు. బౌలింగ్‌లో కూడా కొన్ని ఓవర్లు వేయగలడు. మిడిల్ ఓవర్లలో రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్‌ల జోడి చక్కగా రాణిస్తోంది.  

7 /7

టీమిండియా తుది జట్టు ఇలా.. (అంచనా): యశస్వి జైస్వాల్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రిషభ్‌ పంత్, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్.  

