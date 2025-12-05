India Vs Vs South Africa Playing 11: విశాఖపట్నం వేదికగా భారత్-సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఆఖరి వన్డే మ్యాచ్కు రంగం సిద్ధమైంది. తొలి వన్డేలో టీమిండియా విజయం సాధించగా.. రెండో వన్డేలో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపొందింది. ఇప్పటికే టెస్ట్ సిరీస్లో వైట్వాష్కు గురైన భారత్.. ఈ మ్యాచ్లో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది. దీంతో తుది జట్టులో మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. వాషింగ్టన్ సుందర్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలపై వేటు పడనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. మరి వీరిద్దరు ప్లేస్లో ఎవరిని తీసుకుంటారో ఇక్కడ చూద్దాం..
రాయ్పూర్ వన్డేలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ధారళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. 8.2 ఓవర్లలో 85 పరుగులు ఇచ్చాడు. రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలం కావడంతో మూడో వన్డేకు తుది జట్టులో చోటు అనుమానంగా మారింది.
నితీష్ కుమార్ రెడ్డి పేరును మేనేజ్మెంట్ పరిశీలిస్తోంది. మూడో పేసర్గా.. బ్యాట్స్మెన్గా నితీశ్ టీమ్కు ఉపయోగపడతాడని భావిస్తోంది. నితీష్ టీమ్లోకి వస్తే.. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత బలపడుతుంది.
ప్రసిద్ద్ కృష్ణతోపాటు వాషింగ్టన్ సుందర్ను పక్కనపెడితే.. బౌలింగ్ పరంగా భారత్కు ఇబ్బందులు ఎదరవుతాయి. బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతాయి. వైజాగ్లో మంచు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో బౌలర్లపై ఎక్కువ భారం పడుతుంది.
రెండు వన్డేల్లోనూ అటు బ్యాటింగ్.. ఇటు బౌలింగ్లో విఫలమైన వాషింగ్టన్ సుందర్పై వేటు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సుందర్ ప్లేస్లో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ను తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వాషింగ్టన్ సుందర్ ప్లేస్లో స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్గా రిషబ్ పంత్ ఎంట్రీ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పంత్ ఆడితే.. కీపింగ్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటాడు. ఫినిషింగ్లో టీమిండియా మరింత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది.
పంత్ను కాదనుకుంటే.. తిలక్ వర్మకు అవకాశం దక్కుతుంది. ఐదో స్థానంలో తిలక్ వర్మ సెట్ అవుతాడు. బౌలింగ్లో కూడా కొన్ని ఓవర్లు వేయగలడు. మిడిల్ ఓవర్లలో రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్ల జోడి చక్కగా రాణిస్తోంది.
టీమిండియా తుది జట్టు ఇలా.. (అంచనా): యశస్వి జైస్వాల్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రిషభ్ పంత్, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్.